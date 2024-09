Auszeit mit Freunden: Florence Pugh teilt spaßige Aufnahmen

Florence Pugh (28) genießt derzeit einen traumhaften Urlaub in der Türkei! Auf Instagram lässt die Schauspielerin ihre Fans an der sonnigen Auszeit teilhaben – und zwar in Form von einigen Schnappschüssen. Darauf ist zu sehen, wie die Blondine gemeinsam mit Freunden die letzten Sonnenstrahlen des Sommers auskostet. "Herrlich. Sonnenschein. Essen. Saft. Meer. Wieder Essen", schwärmt Florence und fügt hinzu: "Bewusste Zeit mit meinen Besten. Liebe. Mehr Essen. Ultimatives Lachvergnügen. Frühstücksreste am Strand, weil ich keine Reste übrig lassen kann."

Florence bietet ihren Fans in insgesamt elf Fotos einen Einblick in ihr Abenteuer – darunter viele Lacher, Küsse und jede Menge Essen. Vielleicht lieferte sie ihren Fans dabei sogar einen Hinweis auf ihr Lieblingsessen? So zeigte sie sich in ihrer Social-Media-Story augenzwinkernd mit einem großen Teller Paella und schrieb dazu: "Hattest du jemals Paella, die so gut war, dass du dauerhaft schielen musst?" Zu den Highlights des Trips zählt die 28-Jährige aber nicht nur das gemeinsame Essen, sondern auch das Anhören neuer Musik, der sie beim Sonnenuntergang lauschte.

Vor ihrer Reise in die Türkei sprach Florence mit der britischen Vogue über verschiedene Themen, darunter die negativen Kommentare über ihr Aussehen, die sie im Laufe ihrer Karriere erhalten hat. "Es ist wirklich schmerzhaft, die fiesen Bemerkungen über mein Aussehen oder mein Gewicht zu lesen", gestand sie. Die "Black Widow"-Darstellerin betonte, wie wichtig es trotz aller Kritik für sie sei, authentisch zu bleiben und sich nicht zu verbiegen.

Instagram / florencepugh Florence Pugh im September 2024

Getty Images Florence Pugh, Schauspielerin

