"Gesoffen wie ein Loch": Peter Maffay offenbart Alkoholsucht

Peter Maffay (75) hat in einem aktuellen Interview erstmals offenbart, dass er jahrelang alkoholsüchtig war. Der Musiker sprach gegenüber "DB Mobil" offen über seine vergangenen Exzesse und gab zu, dass er in dieser Zeit täglich zwei Flaschen Whisky getrunken habe – sogar allein. "Ich habe in meinem Leben nie gekifft und nie gekokst – aber ich habe geraucht wie ein Schlot und gesoffen wie ein Loch. Ich war hundertprozentig alkoholkrank. Wenn wir gespielt haben, lud uns immer jemand ein. Das blieb so bis zuletzt. Irgendwann musste mich dann keiner mehr einladen", verriet er. Diese überraschende Beichte gewährt einen tiefen Einblick in das Leben des erfolgreichen Künstlers, der seit über 50 Jahren auf der Bühne steht.

Peters Alkoholsucht begann bereits im jungen Alter von 14 Jahren und begleitete ihn durch seine gesamte Karriere. Den entscheidenden Wendepunkt erlebte er, als ein Arzt einen Schatten auf seiner Lunge entdeckte. "Dann war da nur noch Angst. Die schlimmste Angst, die man sich vorstellen kann. Schluss. Zack. Aus", erinnerte sich Peter an diesen Schockmoment. Obwohl sich der Befund als Fehldiagnose herausstellte, nutzte er die Gelegenheit, um sein Leben grundlegend zu ändern und seine Sucht zu überwinden.

Heute führt Peter ein erfülltes und gesundes Leben zusammen mit seiner Partnerin Hendrikje Balsmeyer (37) am idyllischen Starnberger See. Mit ihren 38 Jahren Altersunterschied haben sie bewiesen, dass Liebe keine Grenzen kennt. Die gemeinsame Tochter Anouk hat ihrem Glück die Krone aufgesetzt und bringt täglich Freude in ihr Leben. "Was soll ich sagen? Sie ist die Frau meines Lebens. Und so ein kleines Wesen ist ein gemeinsamer Neuanfang. Dafür ist es nie zu spät", schwärmte Peter über seine Familie. Das Paar, das anfänglich wegen des Altersunterschieds skeptisch beäugt wurde, lebt in Harmonie und zeigt, dass es möglich ist, auch nach schwierigen Zeiten ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Getty Images Peter Maffay, 2022

Getty Images Peter und Anouk Maffay im November 2023 in München

