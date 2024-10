Keinen Sohn: Kann Jason Kelce etwa besser Mädchen zeugen?

Jason Kelce (36) ist stolzer Vater von drei Töchtern. Dass er keinen Sohn hat, stört den ehemaligen Footballprofi aber offenbar herzlich wenig. In seinem Podcast "New Heights" kommt er zusammen mit Bruder Travis (35) auf ein pikantes Thema zu sprechen: die Tatsache, dass manche NFL-Spieler es problematisch finden, dass die Kabine zu einer bestimmten Zeit für Reporter offen steht. Offenbar ist einigen Profis die Gefahr zu groß, die Journalisten könnten ihr Gemächt zu Gesicht bekommen. Für Jason eher kein Problem – sein Untergeschoss sei vor allem zum Kinderzeugen gemacht. "Es ist effizient. Es erledigt seinen Job, vor allem, wenn es Mädchen macht", witzelt der US-Amerikaner. Mädchen zu zeugen, scheint für ihn eine Spezialität zu sein.

Und die Rolle des Mädchen-Papas scheint wie gemacht für Jason. Der frühere Center der Philadelphia Eagles liebt es, mit seinen Töchtern Blödsinn zu machen und Abenteuer zu erleben. Erst im Februar durfte er zusammen mit Wyatt, Elliotte und Bennett das Walt Disney World Resort in Florida unsicher machen. Eine Erinnerung, die der 36-Jährige so schnell nicht vergessen wird. "Ich weiß nicht, ob es etwas gibt, das das übertrifft", schwärmte er im Interview mit People. Der Tag in dem Freizeitpark sei mit drei kleinen Kindern zwar chaotisch gewesen, habe aber riesig Spaß gemacht, so Jason.

Mama der drei Mädels ist Jasons langjährige Gattin Kylie (32). Die beiden lernten sich über die Dating-Plattform Tinder kennen und lieben. Im April konnten sie bereits ihren sechsten Hochzeitstag feiern und Kylie widmete ihrem Jason einen liebevollen Instagram-Post. Sie teilte ein romantisches Schwarz-Weiß-Foto von ihrer Hochzeit und schrieb liebevoll dazu: "Sechs Jahre, seit wir 'Ja' gesagt haben." Ein paar weitere Schnappschüsse gaben einen sehr privaten Einblick in die Zeremonie: Kylie zeigte die zuckersüßen Blumenmädchen und ihre mit Blumen geschmückte Hündin, die das Ehepaar ebenfalls zum Altar begleitete.

Instagram / kykelce Jason Kelce mit seiner Frau Kylie und den drei Töchtern, August 2023

Instagram / kykelce NFL-Star Jason Kelce und seine Frau Kylie

