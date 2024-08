Peinlich? Mark Wahlbergs Tochter lehnt Vater-Tochter-Tanz ab

Mit dieser Abfuhr hat Mark Wahlberg (53) wohl nicht gerechnet! Eigentlich wollte der "Plötzlich Familie"-Darsteller auf dem Schulball seiner Tochter Grace seine Tanzkünste unter Beweis stellen, doch wie er in der "The Ellen DeGeneres Show" verrät, war diese davon nicht besonders begeistert. "Ich habe keinen einzigen Tanz bekommen", gibt er etwas bedrückt zu. Und das, obwohl er Grace vorgeschlagen habe, auf der Tanzfläche so richtig loszulegen. Darauf habe die 14-Jährige trocken geantwortet: "Dad, wenn du mich blamierst, werde ich nie wieder mit dir reden." Immerhin sei sie trotzdem mit Mark "abgehangen".

Das war jedoch nicht der einzige Moment an diesem Abend, den Mark so nicht erwartet hätte. Während der "Ted"-Darsteller gemeinsam mit Grace und einem der anderen Väter am Bühnenrand neben dem DJ saß, sei ihm aufgefallen: "Das ist keine überarbeitete Version dieses Songs. Das sind unzensierte Texte, die auf einem Schulball für junge Mädchen gespielt werden." Zunächst habe er sich an den anderen Vater gewendet, dann habe er den DJ sogar persönlich auf die unangebrachten "F-Wörter" in seinen Songs angesprochen. Diesem sei sein Patzer nicht bewusst gewesen und habe nur ein verlegenes "Oh, ich dachte, das wär ok" herausgepresst.

Der vierfache Papa liebt es, seine Fans an seinem Privatleben teilhaben zu lassen. Gerade erst stattete Mark seiner ältesten Tochter Ella (20) einen Besuch an ihrem College ab. Dort erlebte er einen typischen Vater-Tochter-Moment, an dem er seine Follower mit einem Schnappschuss auf Facebook teilhaben ließ. Auf dem Foto sitzt der "Planet der Affen"-Star in einem Bekleidungsgeschäft auf einem Sessel, während Tochter Ella vermutlich mit Shoppen beschäftigt ist. "Wenn man seine Tochter am College besucht und im Love Shack Fancy landet", schrieb er zu dem Bild.

Facebook / markwahlberg Mark Wahlberg im Juni 2024

Facebook / markwahlberg Ella Rae und Mark Wahlberg im Juni 2024

