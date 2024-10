Kurz vor Album-Release: Shawn Mendes bringt Film ins Kino

Der kanadische Sänger Shawn Mendes (26) hat eine besondere Überraschung für seine Fans angekündigt: Am 14. November wird sein Konzertfilm "Shawn Mendes: For Friends & Family Only (A Live Concert Film)" für einen Abend weltweit in ausgewählten Kinos gezeigt. In dem Film präsentiert der Sänger sein neues Album "Shawn", das offiziell am 15. November erscheint. Das Datum für sein Album-Release verschob er nach hinten. Das Konzert, was im Film zu sehen sein wird, wurde im historischen Bearsville Theater in Woodstock, New York, aufgenommen, wo Shawn die neuen Songs zum ersten Mal live vorträgt, wie Just Jared berichtet.

Neben der Musik bietet der Film auch einen Blick hinter die Kulissen: Shawn erzählt persönliche Geschichten und thematisiert auch, was ihm als Inspirationen für jeden einzelnen Song diente. Die Veranstaltung ist eine Gelegenheit, Shawn in einem ganz anderen Licht zu sehen, bevor das Album offiziell auf den Markt kommt. Die genauen Spielorte und Uhrzeiten des Films werden zusammen mit dem Ticketvorverkauf am 24. Oktober bekannt gegeben.

In einem Statement äußerte Shawn: "Es war etwas ganz Besonderes, dieses Album erstmals in so einem intimen Rahmen, umgeben von engen Freunden, Familie und den Menschen, die es mit zum Leben erweckt haben, aufzuführen." Shawn, der als eher zurückhaltender Superstar bekannt ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Musik mit tiefen und ehrlichen Einblicken in seine Gedankenwelt zu verbinden. Schon als Teenager berührte er Millionen mit seinen gefühlvollen Songs. Er legt großen Wert auf Authentizität und lässt seine Fans häufig an persönlichen Momenten und Erfahrungen teilhaben.

Shawn Mendes im November 2023

Shawn Mendes, 2024

