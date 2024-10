Shawn Mendes hat sein Album-Release nach hinten verschoben

Der kanadische Popsänger Shawn Mendes (26) hat die Veröffentlichung seines neuen Albums "Shawn" verschoben. Ursprünglich sollte die Platte am 18. Oktober erscheinen, doch seine Fans müssen sich nun bis zum 15. November gedulden. "Wir brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit, um einige neue Inspirationen und Ideen zum Leben zu erwecken", erklärte der Sänger in einer Mitteilung auf X. Shawn bedankte sich bei seinen Anhängern für ihre Geduld und fügte hinzu: "Ich kann es kaum erwarten, euch bei den nächsten Shows zu sehen."

Bereits im Juli 2022 hatte der 26-Jährige seine Welttournee aufgrund psychischer Probleme absagen müssen und sich eine Auszeit gegönnt. Anfang dieses Jahres meldete er sich dann mit erfreulichen Neuigkeiten zurück und verriet, dass er an neuem Material arbeite. Ende September gab Shawn zudem nach rund zwei Jahren sein großes Bühnen-Comeback als Headliner bei Rock in Rio. "Es ist wirklich lange her, dass ich das letzte Mal live aufgetreten bin und ich bin so aufgeregt", verriet er vorab auf seinem Instagram-Account.

Shawn ist aus der Popwelt nicht mehr wegzudenken. Mit Hits wie "Stitches" und "There's Nothing Holdin' Me Back" eroberte er die Charts und die Herzen seiner Fans. Nach seiner öffentlichen Pause betonte der Sänger, wie wichtig ihm seine mentale Gesundheit sei und dass Musik für ihn wie Medizin wirke. "Jetzt hier zu sein, mit zwölf wunderschönen fertigen Songs, fühlt sich wie ein Geschenk an", erklärte Shawn bei der Ankündigung seines neuen Albums im Netz.

Getty Images Shawn Mendes im September 2024

Getty Images Shawn Mendes im November 2023

