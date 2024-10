Lana Del Reys Freunde sind über ihre Blitzhochzeit "besorgt"

Lana Del Rey (39) hat überraschend geheiratet! Die Sängerin, die mit vollem Namen Elizabeth Grant heißt, hat sich nach kurzer Beziehung im September zu einem schnellen Jawort mit Jeremy Dufrene entschieden. Diese impulsive Entscheidung sorgt jedoch im Freundeskreis der "Summertime Sadness"-Interpretin für Besorgnis. "Lana ist sehr impulsiv und hat schon immer eine Vorliebe für ältere Männer gehabt", so ein Insider gegenüber OK! und fügt hinzu: "In gewisser Weise ist das also gar nicht so untypisch, aber das bedeutet nicht, dass die Leute in ihrem Umfeld nicht besorgt sind, dass sie sich viel zu schnell in diese Sache gestürzt hat."

Der Insider meint außerdem zu wissen, dass Lanas enger Freundeskreis nicht glaubt, dass die Liebe zwischen der Musikerin und dem Airboat-Kapitän von langer Dauer ist: "Nach allem, was man hört, ist Jeremy ein anständiger Kerl, aber es ist immer noch schwer vorstellbar, dass diese Beziehung von Dauer ist." Grund dafür sollen vor allem die unterschiedlichen Lebensweisen des frischvermählten Ehepaares sein. "Die Realität ist, dass sie und Jeremy aus völlig unterschiedlichen Welten kommen, ihre Leben könnten nicht gegensätzlicher sein", erklärt der Tippgeber.

Erst Ende August dieses Jahres tauchten die ersten Indizien auf, die vermuten ließen, dass Lana frisch verliebt ist. Nur vier Wochen später sollen die 39-Jährige und der Alligator-Tourguide dann gemeinsam vor den Traualtar getreten sein. Nicht nur Lanas Freunde hat die schnelle Hochzeit offenbar stutzig gemacht, auch Jeremys Ex-Verlobte Kelli Welsh zeigte sich anschließend fassungslos. "Ich kann nicht glauben, dass wir über so viele Jahre verlobt waren und er jetzt nach nur einem Monat geheiratet hat", zeigte sie sich gegenüber Daily Mail getroffen. Immerhin waren Kelli und Jeremy ganze zwölf Jahre lang verlobt.

ActionPress Lana Del Rey mit dem Krokodiljäger Jeremy Dufrene

Instagram / jeremy.dufrene Lana Del Rey und Jeremy Dufrene, 2019

