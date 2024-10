Lindsay Lohan schlüpft noch einmal in ikonische Doppelrolle

Lindsay Lohan (38) erweckt ihre berühmten Zwillinge aus dem Film "Ein Zwilling kommt selten allein" wieder zum Leben. Ein Video auf YouTube zeigt, wie die Schauspielerin für eine neue Haarpflegekampagne erneut in die Rollen von Annie James und Hallie Parker schlüpft. Mit britischem Akzent und charakteristischen Frisuren präsentiert sie im Spot verschiedene Haarstylings ihrer ikonischen Charaktere – und überrascht ihre Fans am Ende sogar mit einem Auftritt als Meredith Blake, der Antagonistin der Komödie.

1998 gab Lindsay mit dem beliebten Disney-Film ihr Debüt – und das im Alter von gerade einmal zwölf Jahren. Der aktuelle Clip auf dem Videoportal ist voller versteckter Anspielungen auf den Film und zeigt die Schauspielerin vor ihrem Schminktisch. Im Gespräch mit People verrät sie mehr Details dazu. "Ich hatte nicht vor, für Annie einen britischen Akzent zu verwenden", erzählt sie und fügt hinzu: "Wir wollten nicht so weit gehen, und dann habe ich das in letzter Minute eingebaut. Ich habe mich dazu entschlossen, weil ich dachte, dass es für alle noch lustiger wird."

Aktuell widmet sich Lindsay vor allem auch ihrer Rückkehr in die Filmindustrie. Kürzlich stand die 38-Jährige für den Netflix-Film "Irish Wish" vor der Kamera. Zudem ist ein "Freaky Friday"-Sequel in Planung, mit dem sie ihr erstes großes Leinwand-Comeback seit über einem Jahrzehnt feiern wird. Parallel dazu genießt sie zusammen mit ihrem Ehemann Bader Shammas den aufregenden Alltag mit ihrem Sohn Luai, der im Juli ein Jahr alt wurde. "Du bist eins! Ich liebe dich über alles auf dieser Welt. Mein Sohn, mein Baby, mein Herz, mein Alles. Ich liebe dich für immer und ewig und darüber hinaus!", schwärmte die Schauspielerin an seinem Ehrentag auf Instagram.

Getty Images Lindsay Lohan im Jahr 2002

Getty Images Lindsay Lohan und Bader Shammas im März 2024

