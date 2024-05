Lionel Richie verrät: Sofia hat Bammel vor Geburt des Babys!

Sofia Richie (25) erwartet momentan ihr erstes Baby – und das könnte jederzeit kommen! Wie es der werdenden Mama wohl damit geht? Das verrät jetzt ihr Papa Lionel Richie (74). Auf dem roten Teppich für das Staffelfinale von American Idol scherzt er, seine Tochter und ihr Mann Elliott Grainge stünden kurz vor einem "kompletten Nervenzusammenbruch", weil sie so nervös seien. "Ich sage immer: 'Beruhige dich. Wenn das Baby kommt, fängt dein Nervenzusammenbruch erst an, weißt du'", witzelt er gegenüber Extra.

Aber egal, wie aufgeregt sie wegen der baldigen Ankunft ihres Kindes ist – die Freude ist bestimmt jetzt schon riesig! Außerdem scheint Sofia ihre Schwangerschaft in den vergangenen Monaten in vollen Zügen genossen zu haben. Erst kürzlich teilte die Beauty ein Foto auf Instagram, auf dem sie ihren kugelrunden Babybauch präsentierte, der mächtig gewachsen war. Dazu schrieb sie: "Neun Monate voller Glück!". In der Kommentarspalte freuten sich daraufhin zahlreiche Bewunderer mit dem Model, darunter Anna Maria Damm (28). "Ein Wunder!", schrieb sie unter den Beitrag.

Dass Sofia und Elliott Nachwuchs erwarten, verkündete das It-Girl in einem Interview mit Vogue. Dort gestand sie, dass sie das Geheimnis schon lange mit sich herumtrug: "Ich habe es sehr, sehr früh erfahren. Ich war etwa vier Wochen schwanger." Doch nicht nur das – sie verriet auch gleich das Geschlecht des Babys! "Sie wächst ziemlich schnell, daher ist [der Geburtstermin] noch etwas in der Schwebe", erklärte sie und gab so bekannt: Sie bekommt ein Mädchen!

Instagram / sofiagrainge Sofia Richie, Model

Getty Images Elliot Grainge und Sofie Richie bei den Grammy Awards

