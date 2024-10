Queen Elizabeth nannte Meghan kurz vor ihrem Tod "böse"

Wie sehr waren die Fronten wirklich verhärtet? Während eines Palastempfangs vor zwei Jahren gab Queen Elizabeth (✝96) eine für sie untypische Bemerkung über Meghan (43) ab. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Streit zwischen den Sussexes und dem Königshaus den Tiefpunkt erreicht. Ein Insider berichtete gegenüber The Spectator: "Bei den Drinks vor dem Dinner unterhielt sich eine kleine Gruppe mit der Monarchin, und sie erklärte, dass das Treffen zwischen Prinz Harry (40) und Meghan eine totale Katastrophe geworden sei und bezeichnete sie als böse." Diese Bemerkung kam für alle Anwesenden unerwartet.

"Für die Königin war es untypisch, Meghan mit einem Wort wie 'böse' zu beschreiben, aber sie hat sie durchschaut. Es war ein verblüffender Satz, den man von der versöhnlichsten Frau der Welt hören konnte", betonte der Insider gegenüber dem Medium. Der gesundheitliche Status der Queen war zu diesem Zeitpunkt so schlecht, dass ihr nur noch wenige Monate blieben: "Sie schien zu bedauern, wie sich die Dinge entwickelt hatten." Außerdem soll sie unzufrieden mit dem Umzug ihres Enkels nach Kalifornien und dem Austritt von Harry aus dem königlichen Berufsleben gewesen sein.

Entgegen den Berichten des Insiders war die Herzogin in einem Interview vergangenes Jahr mit Variety sehr positiv gegenüber der Queen gestimmt. "Ich empfinde tiefe Dankbarkeit dafür, dass ich Zeit mit ihr verbringen und sie kennenlernen konnte... Ich kann mich glücklich schätzen, und ich bin nach wie vor stolz darauf, dass ich mit der Matriarchin der Familie eine schöne Wärme hatte", erzählte Meghan im Interview. Sie ging zwar darauf ein, dass es eine komplizierte Zeit war, aber beschwerte sich nicht. Zusätzlich lobte sie den Führungsstil der Königin: "Was weibliche Führungsqualitäten angeht, ist sie sicherlich das beste Beispiel dafür, wie so etwas aussehen kann."

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

