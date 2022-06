Ryan Seacrest (47) macht seine neue Liebe endlich öffentlich! In Sachen Liebe lief es in den letzten Jahren drunter und drüber für den Radiomoderator. Mit seiner Ex-Freundin Shayna Taylor (30) führte der American Idol-Host eine regelrechte On-off-Beziehung. Seit Juni 2021 wurde der Talkshow-Master immer wieder mit einer mysteriösen brünetten Schönheit gesichtet. Auf dem roten Teppich stellte Ryan seine Liebste nun der Öffentlichkeit vor!

Schon seit knapp einem Jahr wurden die beiden Turteltauben immer wieder miteinander in Verbindung gebracht – nun teilten die beiden mit der ganzen Welt, wie verliebt sie sind! Bei der Premiere von Jennifer Lopez (52)' neuem Dokumentarfilm "Halftime" liefen Ryan und seine Freundin Aubrey Paige Petcosky am Mittwoch zum ersten Mal gemeinsam über den Red Carpet – und schritten strahlend an den vielen Kameras vorbei.

Auch wenn Ryan und Aubrey ihre Liebe weitestgehend geheim hielten, teilte die hübsche Brünette hin und wieder einige Schnappschüsse der beiden. "Das Beste an 2021 war, diesen unglaublichen Mann zu treffen", schrieb sie zu einem Bild, das das Paar gemeinsam an Silvester zeigt.

Getty Images Ryan Seacrest, Moderator

Instagram / aubreypaige_ Aubrey Paige Petcosky im November 2021

Instagram / aubreypaige_ Aubrey Paige Petcosky und Ryan Seacrest an Silvester 2021

