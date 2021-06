Ryan Seacrest (46) scheint seiner Ex-Freundin Shayna Taylor (29) nicht lange nachzuweinen. Seit dem Jahr 2013 waren der Fernsehmoderator und die Personal Trainerin mal zusammen und mal getrennt. Erst kürzlich wurde bekannt, dass sich das Paar zum dritten Mal getrennt hat. Offenbar ist der Radiomoderator allerdings längst über die 29-Jährige hinweg. Kürzlich wurde Ryan nämlich mit einer mysteriösen Brünetten gesichtet.

Vergangene Woche wurden Ryan und die hübsche Unbekannte von einigen Paparazzi dabei abgelichtet, wie sie mit einem Helikopter in den Hamptons landeten. Auf den Bildern, die DailyMail vorliegen, sieht man den 46-Jährigen Arm in Arm mit seiner deutlich jüngeren Begleitung. Mit einem Sonnenhut auf dem Kopf wirkte der American Idol-Moderator bereit für einen entspannten Urlaub zu zweit. Offenbar genießt der Talkshow-Host die ständig wechselnde Gesellschaft von verschiedenen Frauen sehr.

Im Juli des vergangenen Jahres beispielsweise suchte sich der Keeping up with the Kardashians-Produzent nach der Trennung schnell eine neue Flamme, mit der er sich vergnügen konnte. Seinerzeit handelte es sich um das 20 Jahre jüngere Model Larissa Schot. Erst vergangene Woche war er außerdem im Mexiko-Urlaub mit einer blonden Frau abgelichtet worden. Ob es sich bei im Falle der mit Ryan zuletzt gesehenen Brünetten also wieder nur um eine Liebschaft handelt, bleibt abzuwarten.

Getty Images Ryan Seacrest und Lucy Hale bei Dick Clarks Neujahrfeier 2020

Getty Images Ryan Seacrest bei den Oscars 2019

Getty Images Ryan Seacrest und Shayna Taylor 2017

