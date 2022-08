Neue Freundin: Kann sich Ryan Seacrest Kinder vorstellen?

Will Ryan Seacrest (47) Vater werden? Nach einer jahrelangen On-off-Beziehung hatte sich der American Idol-Moderator im Juni 2020 endgültig von seiner Freundin Shayna Taylor (30) getrennt. Mittlerweile ist er aber wieder in festen Händen. Nachdem er bereits vor über einem Jahr mit dem Model Aubrey Paige Petcosky gesehen wurde, machten die beiden ihre Liebe vor wenigen Wochen endlich öffentlich. Doch wie ernst ist es zwischen ihnen? Ryan hat zumindest schon vage Vorstellungen in Sachen Babyplanung!

In seiner Show "Life with Kelly and Ryan" fragte die Gastmoderatorin Lisa Rinna den 47-Jährigen, ob er vorhabe, Vater zu werden. Ryan spuckte daraufhin fast sein Getränk aus. Schließlich sei das seiner Meinung nach eine sehr private Frage, die er eher aus Real Housewives of Beverly Hills, einem Reality-Format, für das Lisa seit fast acht Jahren vor der Kamera stand, gewohnt sei. Eine Antwort lieferte er der TV-Persönlichkeit aber dennoch: "Ich denke, Kinder zum richtigen Zeitpunkt zu bekommen, wäre großartig." Wann genau der richtige Zeitpunkt dafür sein könnte, ließ er jedoch offen.

Ryan gab preis, dass seine Familie zwar sehr klein, aber fantastisch sei. "Ich habe eine Nichte, [meine Schwester] Meredith hat eine Tochter. Meine Eltern sind seit 52 und einem halben Jahr verheiratet. Die Messlatte liegt also hoch", betonte der einstige Keeping up with the Kardashians-Produzent.

Getty Images Ryan Seacrest bei den Golden Globe Awards, 2020

Getty Images Aubrey Paige Petcosky und Ryan Seacrest im Juni 2022

Getty Images Ryan Seacrest, Moderator

