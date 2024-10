"Bauer sucht Frau"-Yannik und Michelle kuscheln im Kuhstall

Bei Bauer sucht Frau sprühen die Funken! In Folge drei der diesjährigen Staffel setzt Yannik alles daran, Michelle den Alltag auf dem Hof näherzubringen und nimmt sie direkt mit zum Füttern der Kälber. Während Yannik die Schubkarre hebt, soll seine Auserwählte das Stroh über den Zaun werfen – sie scheint aber viel mehr auf den starken Mann an ihrer Seite fokussiert zu sein als auf die Arbeit im Stall. "Du hast aber ordentlich Kraft! Du bist aber auch ein starker Mann, dass du so lange die Schubkarre heben kannst", schwärmt Michelle, woraufhin Yannik schlagfertig entgegnet: "Bauern-Power!" Die beiden scheinen ein tolles Team zu sein und tauschen immer wieder intensive Blicke aus. Nur die etwas ängstlichen Kälber scheinen Michelle ein wenig von ihrem Verehrer abzulenken. "Die könnte man auch ein bisschen mit dem Yannik vergleichen – auch süß, schüchtern, das passt sehr gut", stellt die Pflegerin zufrieden fest.

Michelle scheint nicht nur Gefallen an den etwas zurückhaltenden Tieren zu finden, denn während sie und Yannik im Gehege stehen und das Stroh verteilen, gesteht sie schmunzelnd: "Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich bei dir bin, in deiner Nähe." Das kann Yannik nur zurückgeben und nimmt Michelle liebevoll in den Arm. Die beiden scheinen die körperliche Nähe sichtlich zu genießen. Auch die Kälbchen scheinen die Harmonie zwischen Yannik und seiner Hofdame wahrzunehmen, denn diese nähern sich den Turteltauben langsam an und eines knabbert sogar an Yanniks Hose.

Dass die Chemie zwischen Yannik und Michelle stimmt, kristallisierte sich bereits in Folge zwei der Datingshow heraus. Schon auf dem Weg zum Hof seiner Familie knisterte es zwischen dem Milchviehhalter und seiner Herzensdame gewaltig. Als Yannik Michelle erklärte, dass er während ihres Aufenthalts im Gästezimmer nächtigen wolle, um ihr sein Zimmer zu überlassen, deutete diese keck an, dass die Bettenteilung ja nicht die gesamte Hofwoche bestehen müsse. "Die geht ja schnell zur Sache", betonte Yannik daraufhin grinsend.

