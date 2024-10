Bei "Bauer sucht Frau"-Marcel und Jasmin sprühen die Funken

Die Kennenlernphase bei Bauer sucht Frau ist in vollem Gange. In Folge drei der Datingshow scheint es bei Landwirt Marcel und seiner Single-Dame Jasmin sogar schon ein wenig zu knistern. Beim gemeinsamen Füttern von Marcels Kühen scheint Jasmin zunächst noch etwas unsicher zu sein, da es ihre erste Begegnung mit frei laufenden Kühen ist. Marcel hat die Lage jedoch gut im Griff und führt seine Auserwählte behutsam an das Füttern der Tiere heran. "Ich finde das einfach gut, dass du dich das traust und null Berührungsängste hast", stellt Marcel beeindruckt fest und versichert sich, dass die Situation für Jasmin in Ordnung ist. Nachdem das Futter geleert ist, setzt sich Marcel auf den umgedrehten Trog, woraufhin Jasmin etwas schüchtern auf seinem Schoß Platz nimmt. Während sie zusammen die Kühe streicheln, legt der 29-Jährige seiner Herzensdame liebevoll den Arm um die Hüfte. Die beiden blicken sich tief in die Augen und strahlen bis über beiden Ohren. "Es fühlt sich gut an", schwärmt Marcel und ergänzt: "Das wäre definitiv etwas, woran ich mich gewöhnen könnte."

Später lernt Jasmin sogar schon Marcels Mutter Corinna kennen, die sich gemeinsam mit seinem Vater um das Gasthaus des Hofs kümmert. Ganz zur Freude von Corinna packt Jasmin gleich richtig mit an und kann durch ihre Erfahrung in der Gastronomie beim Bedienen der Gäste glänzen. Jasmins Engagement scheint bei Marcel Eindruck hinterlassen zu haben, denn nach getaner Arbeit teilt er seiner Hofdame glücklich mit: "Mit dir macht das alles viel mehr Spaß, das lockert unwahrscheinlich auf. Was du in die Hand nimmst, funktioniert irgendwie von Anfang an, das macht mich sprachlos." Auch Mama Corinna ist sichtlich begeistert und betont, sich Jasmin in Zukunft öfter als Unterstützung vorstellen zu können.

Marcel und Jasmin sind nicht das einzige Duo, das sich langsam näher kommt. Auch bei Yannik und Michelle scheint die Chemie ab Folge zwei auf Anhieb zu stimmen. Als Yannik seine potenzielle Partnerin auf dem Traktor zum Hof seiner Familie kutschiert, liegt eine gewisse Spannung in der Luft. Der Werkzeugmechaniker erklärt Michelle, dass sie in der Hofwoche in seinem Bett schlafen dürfe, während er das Gästezimmer beziehen wolle. Michelle macht daraufhin eine Anspielung darauf, dass die getrennte Schlafsituation ja nicht die gesamte Woche bestehen müsse. "Die geht ja schnell zur Sache", freut sich Yannik.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL Jasmin und Marcel von "Bauer sucht Frau", 2024

Anzeige Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Yannik und Michelle

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige