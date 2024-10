"Bauer sucht Frau"-Marcel überrascht Jasmin mit Blaskapelle

Für ihre Hofdamen legen sich die Bauern von Bauer sucht Frau besonders ins Zeug – so auch Marcel! Für seine Auserwählte Jasmin gab es in Folge zwei nicht nur einen bunten Blumenstrauß, sondern auch noch eine weitere Überraschung: eine Blaskapelle! "Als ich die Kapelle da stehen sehen habe, war ich echt richtig geflasht", freut sich Jasmin und fügt hinzu: "Ich habe wirklich mit allem gerechnet, nur nicht damit. Das war ein echt schöner Moment, da mit ihm zu stehen."

Dass die kleine Überraschung bei Jasmin so gut angekommen ist, freut Marcel natürlich sehr. "Blasmusik ist nicht für jeden was", erklärt der Junggeselle. Daher freue er sich umso mehr, dass seiner Hofdame die musikalische Einlage so gut gefallen hat. "Also möchtest du, wenn du jetzt öfters kommst, jedes Mal mit der Blaskapelle begrüßt werden?", scherzt der "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer.

Aber nicht nur Jasmin und Marcel scheinen sich prächtig miteinander zu verstehen. Auch bei Yannik und seiner Hofdame Michelle sprühen die Funken! Schon während der Fahrt ins traute Heim flirten die beiden, was das Zeug hält. Michelle legt zwischenzeitlich sogar liebevoll den Kopf auf Yanniks Schulter ab. Momentan hat der Single-Bauer noch vorgesehen, dass er und seine Auserwählte in getrennten Zimmern und damit auch verschiedenen Betten schlafen. Daraufhin erklärt Michelle, dass diese Teilung ja nicht die gesamte Hofwoche über bestehen muss. "Die geht ja schnell zur Sache", freut sich Yannik im Einzelinterview anschließend.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

Jasmin und Marcel von "Bauer sucht Frau", 2024

"Bauer sucht Frau"-Kandidaten Yannik und Michelle

