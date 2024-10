Cardi Bs Kids schenken ihr Selbstgebasteltes zum Geburtstag

Cardi B (32) hat zu ihrem 32. Geburtstag liebevolle Geschenke von ihren Kindern Kulture (6) und Wave (3) erhalten. Die Rapperin teilte mit ihren Fans in einer Instagram-Story, wie ihre Kinder sie überraschten. Im Eingangsbereich des Wohnhauses überreichten Kulture und Wave ihrer Mama schillernde Ballons, ein wunderschönes Bouquet aus pinken Rosen, dazu handgemachte Geburtstagskärtchen. Cardi zeigte sich überglücklich über die Aufmerksamkeit ihrer Kinder und bedankte sich herzlich.

In dem Clip präsentiert Cardi ihren Followern die Geschenke mit den Worten: "Meine Tochter [Kulture] hat mir diese Ballons und diese Blumen geschenkt". Am Blumenstrauß befindet sich eine persönliche Notiz. "Ich liebe dich mehr als Cupcakes", schrieb Kulture – ein liebevoller Gruß, der Cardi sichtlich zum Lachen bringt. "Wave hat das für mich gemacht", erzählt die Rapperin anschließend und zeigt die mit kleinen Handabdrücken und einem blauen Herzen aus Stickern verzierte Karte. Die stolze Mama genoss nicht nur die Aufmerksamkeiten ihrer Kinder, sondern auch eine aufmerksame Geste ihrer Kollegin Lizzo (36). Sie überraschte Cardi mit einem großen Strauß hellrosafarbener Rosen, was Cardi augenzwinkernd mit "Lizzo muss mein Mann werden" kommentierte. Cardi und Lizzo haben etwa bei Lizzos Song "Rumors" im Jahr 2021 zusammengearbeitet, woraus eine enge Freundschaft entstand.

Cardi ist Mutter von drei Kindern, die sie gemeinsam mit Musiker Offset (32) hat. Das Paar begrüßte nur fünf Wochen vor Cardis Geburtstag ihr drittes Kind – eine Tochter –, was Cardi mit einem Post bekanntgab. Darin zeigte sie die frisch vergrößerte Familie von fünf Personen. Erst Anfang August machte Cardi ihre dritte Schwangerschaft öffentlich, nur einen Tag nachdem sie die Scheidung von Offset nach sechs Jahren Ehe eingereicht hatte.

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib/?hl=en Cardi B zeigt Blumenstrauß von Lizzo

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib/?hl=en Cardi B, Kinder Kulture und Wave sowie Offset begrüßen neues Familienmitglied, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige