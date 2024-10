Howdy, Cowgirl: So sexy zeigt sich Blackpinks Jennie Kim

Jennie Kim (28) teilt sexy Einblicke auf Instagram. Die Sängerin der erfolgreichen K-Pop-Gruppe Blackpink brachte vor zwei Tagen ihre neue Single "Mantra" heraus und begeistert damit schon jetzt ihre Fans. Neben einem Musikvideo gibt es für ihre Unterstützer auch einige Auftritte mit ihrem neuen Lied. Und das Konzept dafür ist wohl mit einem Wort ganz gut zu beschreiben: Heiß! Auf den Bildern posiert die "Pink Venom"-Interpretin beispielsweise als sexy Cowgirl – dazu trägt sie einen schwarzen Hut, eine tief ausgeschnittene karierte Bluse und zudem eine sehr knappe Jeansshorts. Somit deutet alles darauf hin, dass Jennie ihren Fans bei ihren Performances ordentlich einheizen wird.

Dass Jennies Fans ihren neuen Hit total feiern, ist schon deutlich zu erkennen. So ließen sie der Musikerin unter ihrem aktuellen Post nicht nur viel Liebe zu ihren aufreizenden Fotos, sondern auch zu ihrem Track da. "Jennie, du hast dich mit dem Song übertroffen, und der Tanz erst", schwärmte ein User in der Kommentarspalte. Jennies Musikvideo zu "Mantra" hat auf YouTube schon über 25 Millionen Aufrufe – Tendenz steigend! Denn ihre Community streamt den Ohrwurm in den nächsten Tagen sicherlich ganz fleißig. Somit meldete sich der K-Pop-Star nach einer längeren musikalischen Pause zurück. Denn es ist mittlerweile ein Jahr her, dass sie etwas herausbrachte – 2023 begeisterte sie zuletzt mit dem Lied "You & Me".

Jennie wurde 2016 mit der K-Pop-Girlgroup Blackpink bekannt. Am 8. August gaben damals sie, Lisa Manobal (27), Rosé (27) und Kim Jisoo (29) mit ihrer Single "BOOMBAYAH" ihr Debüt. Über die Jahre hinweg etablierten sie sich zu einer der erfolgreichsten Musikgruppen aus Südkorea. 2019 und 2023 traten die Mädels sogar beim berühmt-berüchtigten Coachella-Festival auf. Ihre Fans, genannt Blinks, lieben die vier über alles – mussten in den vergangenen Jahren jedoch immer sehr lange auf neue Musik von Blackpink warten. In ihren acht Jahren als bestehende Band brachten sie nur 32 Stücke heraus. Zum Vergleich: Stray Kids gaben sogar erst 2018 ihr Debüt und haben inzwischen weit über 250 Songs veröffentlicht.

Instagram / jennierubyjane Jennie Kim im Oktober 2024

Getty Images Die Blackpink-Mitglieder Lisa, Jisoo, Jenny und Rose im August 2022

