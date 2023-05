Sind V und Jennie Kim ein Paar? Das sagen ihre Agenturen!

Was läuft da zwischen V (27) und Jennie Kim (27)? Die beiden zählen aktuell zu den bekanntesten K-Pop-Stars der Welt. V alias Kim Taehyung ist Mitglied von BTS – Jennie steht seit 2016 für Blackpink auf der Bühne. In den vergangenen Tagen brodelte die Gerüchteküche heftig, dass die beiden Sänger ein Paar sein könnten. Im Netz waren Fotos aufgetaucht, die die beiden angeblich zusammen in Paris zeigen. Doch ist da etwas dran?

Hype Entertainment und YG Entertainment, die Musikagenturen der beiden Musiker, nahmen nun zu den Spekulationen Stellung. Gegenüber Sports Seoul erklärten die beiden Unternehmen: "Wir wissen es nicht, da es sich um das Privatleben der Künstler handelt." Jennie und V schweigen bisher noch zu den Liebesgerüchten.

Via TikTok waren zahlreiche Videos viral gegangen, die die zwei angeblich händchenhaltend in Paris zeigen. Vor allem die Outfits von Jennie und V lassen vermuten, dass sie wirklich zusammen Zeit in der französischen Hauptstadt verbracht haben. 2022 waren bereits erstmals Dating-Gerüchte um sie aufgekommen – damals hatten ihre Agenturen das aber dementiert.

Getty Images Die Blackpink-Mitglieder Lisa, Jisoo, Jenny und Rose im Augsut 2022

Getty Images V im Januar 2020

Getty Images Jennie Kim auf der Met Gala im Mai 2023

