Andere Welt: K-Pop-Idols glänzen auf Pariser Fashion Week!

Sie erleben eine modische Abwechslung. Das Leben von Musikern und Musikerinnen ist oftmals kein Zuckerschlecken – in der K-Pop-Welt ist das augenscheinlich nicht anders. Gruppen wie Blackpink, Twice oder auch Stray Kids haben das ganze Jahr über volle Terminkalender – in denen sich Comebacks, Interviews und monatelange Welttourneen stapeln. Da ist es für die Stars bestimmt umso schöner, dem Ganzen mal zu entfliehen!

Sie glänzen in schönster Mode! Aktuell läuft die berühmt-berüchtigte Pariser Fashion Week. Da tummeln sich in der Stadt der Liebe nicht nur Superstars wie Kylie Jenner (26) oder Jennifer Lawrence (33), sondern auch zahlreiche Berühmtheiten aus Südkorea. Die Stray-Kids-Stars Felix und I.N reisen mit viel Style im Gepäck nach Europa. Ebenso Blackpink-Beauty Jennie Kim (27). Sie nimmt während der Runway-Show von Chanel sogar neben Usher (44) Platz.

Bereits im Juni hatte Paris seine Tore für die Fashion Week geöffnet. Damals posierte auch Cha Eunwoo (26) neben vielen anderen Promis im Blitzlichtgewitter der Paparazzi. Nur wenige Monate zuvor hatte der Astro-Star allerdings einen schrecklichen Verlust hinnehmen müssen. Sein Bandkollege Moonbin (✝25) starb – warum, ist bis heute unklar.

Instagram / yong.lixx Stray-Kids-Mitglied Felix in Paris, Oktober 2023

Instagram / jennierubyjane Jennie Kim in Paris im Oktober 2023

Getty Images Cha Eunwoo im Juni 2023

