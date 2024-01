Blackpinks Jennie Kim gründet ihre eigene Musik-Agentur!

Jennie Kim (27) macht sich selbstständig! Seit 2016 ist die Beauty Teil der südkoreanischen Girlgroup Blackpink. Zusammen mit ihren Kolleginnen Jisoo (29), Lisa (26) und Rosé landete die Sängerin seither einen Hit nach dem anderen. Ihre Songs wie "Pink Venom" oder "Kill This Love" durfte die Gruppe bereits auf dem großen Festival Coachella performen. Blackpink steht aktuell bei YG Entertainment unter Vertrag. Dennoch hat Jennie nun ihr eigenes Label gegründet!

Auf Instagram verkündete Jennie vor wenigen Tagen, dass sie sich nun selbst CEO nennen darf. "Ich bin auch aufgeregt über das, was kommen wird. 2024 werde ich meine Solo-Reise mit einem von mir gegründeten Unternehmen namens OA beginnen werde", schwärmte die Musikerin freudig. Ihre eigenen neuen Lieder nach Ohrwürmern wie "Solo" und "You and Me" werden als künftig von ihrem eigenen Label produziert.

Als Gruppe verlängerte Blackpink seinen Vertrag mit YG Entertainment vor wenigen Wochen nach einigem Hin und Her. Ihre Solo-Projekte werden Jennie, Jisoo, Lisa und Rosè aber künftig mit unterschiedlichen Managements in Angriff nehmen. Ihre Fans hoffen 2024 jedenfalls auf ein wenig neue Musik der Mädels.

Getty Images Die Blackpink-Mitglieder Lisa, Jisoo, Jenny und Rose im August 2022

Instagram / jennierubyjane Jennie Kim in Paris im Oktober 2023

Getty Images Jennie Kim beim Coachella 2023

