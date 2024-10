Jamie Foxx feiert Tochter Anelise' Geburtstag im Partnerlook

Jamie Foxx (56) und seine Tochter Anelise lassen ihren Ehrentag gemütlich angehen. Der Teenager feierte vergangenen Mittwoch ihren 16. Geburtstag, und ihr berühmter Vater lud sie am Samstag nachträglich zu einem entspannten Abendessen im Promi-Hotspot Mr. Chow in Beverly Hills ein. In Schale geworfen hatten die beiden sich dafür nicht – stattdessen besuchten sie das Restaurant in gemütlichen Jogginganzügen, die auch noch zusammenpassten, wie Bilder von Daily Mail zeigen. Während der Hollywoodstar seinen gemusterten Anzug in Grau wählte, trug seine Tochter einen feurig roten. Um seinen Kuschellook abzurunden, suchte Jamie sich noch silbrige Schlappen aus, Anelise setzte auf Sneaker. Auf Instagram gratulierte der stolze Papa dann liebevoll: "Ich habe dich aufwachsen sehen. Es war nichts Geringeres als außergewöhnlich. [...] Ich liebe dich über alles."

Zu seinen Kindern pflegt Jamie eine besonders innige Beziehung. Neben Anelise hat er nämlich auch noch ihre Schwester Corinne (30). Und die machte ihn erst vor wenigen Monaten richtig stolz, als sie Anfang Oktober ihren langjährigen Partner Joe Hooter heiratete. Der "Django Unchained"-Darsteller durfte sein Kind natürlich zum Altar führen – für ihn offenbar ein besonders emotionaler Moment, den er so schnell sicher nicht vergessen wird. Corinne sprach nach ihrem großen Tag mit Vogue und verriet, wie sehr ihre Hochzeit ihren Vater berührte. "Es gab keine trockenen Augen, als wir den Gang entlanggingen", freute sie sich.

Corinne und Anelise stammen aus zwei verschiedenen Beziehungen von Jamie. Corinnes Mama ist seine Ex-Freundin Connie Kline. Die heute 30-Jährige erblickte 1994 das Licht der Welt. Knapp 15 Jahre später wurde der Filmstar erneut Vater, denn aus der Beziehung mit Kristin Grannis ging Anelise hervor. Aktuell ist der 56-Jährige mit Alyce Huckstepp liiert. Die beiden halten ihre Beziehung größtenteils privat. Nur selten zeigen sie sich zusammen in der Öffentlichkeit. Zuletzt wurden sie Ende September bei einem gemeinsamen Abend erwischt. Wie People berichtete, genoss das Paar ein Date in einem Restaurant und wirkte dabei verliebt und glücklich.

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx (r.) und seine Tochter Anelise

Instagram / garcelle Jamie Foxx und seine Tochter Corinne bei ihrer Hochzeit

