Neue Hauptrolle: In diesem Film spielt Henry Cavill bald mit

Henry Cavill (41), bekannt als Superman, sorgt bei seinen Fans für Aufregung: Er wird in der kommenden Realverfilmung des Kult-Klassikers "Voltron" mitspielen. Der Actionfilm basiert auf der beliebten Zeichentrickserie aus den 80er-Jahren und wird von Regisseur Rawson Marshall Thurber (49) inszeniert. Laut Hollywood Reporter wird der Film ab Herbst 2024 in Australien gedreht. Neben Henry ist auch der Newcomer Daniel Quinn-Toye mit von der Partie.

Regisseur Rawson Marshall, der zuletzt mit "Red Notice" den erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Film aller Zeiten inszenierte, baut bei "Voltron" auf eine Mischung aus Nostalgie und moderner Action. Obwohl der genaue Plot noch unbekannt ist, ist so viel klar: Der Film handelt von fünf Piloten, die Roboter steuern und sich zu dem riesigen Krieger Voltron zusammenschließen, um gegen das Böse zu kämpfen. Während Daniel Quinn-Toye wohl einen der Roboter-Piloten spielen wird, spekulieren Fans, dass Henry möglicherweise in der Rolle des Bösewichts zu sehen sein könnte. Aufgrund der aufwendigen Postproduktion ist erst 2026 mit dem Kinostart zu rechnen.

Abgesehen von "Voltron" steht der britische Schauspieler vor einer Wende in seiner Karriere. Er wird die Hauptrolle in der Serie The Witcher nicht wieder aufnehmen, was viele Fans enttäuschte. Stattdessen übernimmt Liam Hemsworth (34) den Part des Geralt ab der vierten Staffel. Privat ist Henry in einer glücklichen Beziehung mit seiner Freundin Natalie Viscuso. Das Paar gab im April bekannt, dass sie ein Baby erwarten – wobei bis heute unklar ist, ob der Nachwuchs bereits das Licht der Welt erblickt hat.

Netflix Henry Cavill als Geralt von Riva in der dritten Staffel "The Witcher"

MEGA Henry Cavill und Natalie Viscuso im April 2024 in New York City

