So früh? Baby von Ranveer Singh und Deepika macht Filmdebüt

Die Bollywoodstars Deepika Padukone (38) und Ranveer Singh (39) sind seit wenigen Wochen stolze Eltern einer kleinen Tochter. Wie sich nun herausstellt, ist das Mädchen schon bald auf der großen Leinwand zu sehen! Für ihren demnächst anlaufenden Film "Singham Again" stand das Paar gemeinsam vor der Kamera – neben namhaften Schauspielern wie Ajay Devgn und Kareena Kapoor (44). Auf einer Veranstaltung zur Vorstellung des Trailers in Mumbai verriet Ranveer laut The Indian Express den anwesenden Gästen: "Neben all den Stars, die ihr in dem Film sehen werdet, werdet ihr auch unser Baby Simmba sehen, das sein Debüt gibt, weil Deepika während der Dreharbeiten schwanger war."

Der stolze Vater erläuterte den Medienvertretern auf dem Event zudem den süßen Grund, weshalb seine beliebte Frau nicht vor Ort sein konnte: "Deepika ist mit dem Baby beschäftigt, also konnte nur ich hier herkommen." Seinen euphorischen Zuhörern wünschte er schließlich noch ein fröhliches Diwali-Fest, auch im Namen von "Lady Singham und Baby Simmba." Der von Fans lange erwartete Actionkracher kommt am 1. November weltweit in die Kinos.

Das beliebte indische Paar lässt seine Anhänger nicht nur in dem kommenden Film einen Blick auf Deepikas damals noch unscheinbaren Babybauch werfen. Sie ließen ihre Follower auf Social Media bereits an der Schwangerschaft teilhaben und posteten einige süße Aufnahmen von ihrem Babybauch-Shooting. Auf den Bildern, welche sie auf Instagram veröffentlichten, war die damals hochschwangere Berühmtheit freudestrahlend zu sehen, wie sie ihren nackten Babybauch in Szene setzte. Die Fotoreihe betitelte die 38-Jährige passend mit einem Herz sowie einem Unendlichkeit-Emoji.

Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone, Dezember 2018

Getty Images Bollywoodstars Ranveer Singh und Deepika Padukone

