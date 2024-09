Endspurt: Ranveer Singh und Deepika teilen Babybauch-Fotos

Die Bollywood-Bekanntheit Deepika Padukone (38) und ihr ebenfalls berühmter Ehemann Ranveer Singh (39) zählen aktuell die Tage, bis sie Ende September erstmals Eltern werden. Jetzt hat das beliebte indische Paar einige süße Aufnahmen von ihrem Babybauch-Shooting veröffentlicht. Auf den Bildern, welche sie kürzlich auf Instagram teilen, ist die baldige Mama freudestrahlend zu sehen, wie sie ihren nackten Babybauch in verschiedenen Posen stolz zur Schau stellt. Auf manchen Fotos posiert sie an der Seite ihres Liebsten, der ebenso glücklich wie sie wirkt. Die Fotoreihe beschriftet Deepika unter anderem mit einem Herz und einem Unendlichkeit-Emoji.

Zuletzt musste sich Deepika im Netz vermehrt den Vorwürfen stellen, dass ihre Schwangerschaft angeblich nur Show sei und sie insgeheim über eine Leihmutter ihr Kind erwarten würde. Die niedlichen Schnappschüsse beweisen nun offensichtlich das Gegenteil! Ihre treuen Anhänger können sich nach der Veröffentlichung der Aufnahmen vor Begeisterung in den Kommentaren kaum zurückhalten. So posten beispielsweise ihre Kolleginnen Preity Zinta, Priyanka Chopra (42) und Katrina Kaif süße Herz-Emojis unter dem Beitrag. Ihre zahlreichen Follower schwärmen ebenfalls unter dem Post mit Zeilen wie "Das sind atemberaubend schöne Fotos!" oder "Die schönste Schwangere auf der ganzen Welt!"

Seit vielen Jahren zählt die Schauspielerin jetzt schon zu den absoluten Topstars der Bollywood-Branche. Im Laufe ihrer beeindruckenden Karriere wirkte sie bereits bei namhaften indischen Produktionen mit. Erst im Jahr 2023 spielte sie in zwei Filmen an der Seite von Bollywood-Legende Shah Rukh Khan (58), der mit den erschienenen Blockbustern sein großes Comeback feierte. Im Januar vergangenen Jahres sah man sie so unter anderem in dem Kino-Hit "Pathaan" und Ende des Jahres in "Jawan", passenderweise in einer Rolle als liebende, aufopferungsvolle Mutter.

Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone, November 2018

Getty Images Shah Rukh Khan und Deepika Padukone, September 2014

