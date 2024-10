A$AP Rocky weiß genau, wo Rihanna sich in ihn verliebt hat

A$AP Rocky (36) hat in einem Interview mit W Magazine die besondere Verbindung zu seiner Partnerin Rihanna (36) thematisiert. Der Rapper ist auf dem Titelblatt der neuesten Ausgabe der Zeitschrift zu sehen und wurde von niemand Geringerem als seiner Partnerin Rihanna fotografiert. Er erinnert sich an den Moment, als er wusste, dass Rihanna "die Richtige" ist. Dies soll bei einem Shooting im Mercer Hotel in New York gewesen sein, wo sie 2012 an einem Musikvideo gearbeitet hatten. "Das ist sehr speziell, denn das ist der erste Ort, an dem sie sich in mich verliebt hat", erklärte er.

Im weiteren Gespräch mit dem Magazin gab der 36-Jährige zudem mehr Details über seine Gefühle für Rihanna preis – und machte dabei eine süße Offenbarung. "Ich wusste es schon, als wir noch jünger waren. Wir beide wussten es, glaube ich", gesteht der "I Smoked Away My Brain"-Interpret und fügt hinzu: "Es war also nur richtig, als wir älter wurden. Wir haben uns einfach irgendwie wiedergefunden."

2020 wurde die Beziehung von A$AP Rocky und Rihanna öffentlich. Gemeinsam haben sie zwei Söhne: Riot (1) und RZA (2). Im Interview mit dem Magazin gab der zweifache Vater auch einen Einblick in die Charaktere seiner Jungs – und die sind wohl ziemlich verschieden! "RZA ist introvertiert, er ist wie ich", plauderte Rocky stolz aus und stellte daraufhin fest: "Riot ist ein Extrovertierter – genau wie seine Mama."

Anzeige Anzeige

Getty Images A$AP Rocky im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und seine zwei Kinder, August 2024

Anzeige Anzeige