Ehrliches Geständnis: Yasin Mohamed hat psychische Probleme

Reality-TV-Star Yasin Mohamed (33) spricht offen über seine mentale Verfassung. "Ich sags wies ist, es geht mir teilweise psychisch sehr schlecht", öffnet sich der Münchner in einem Videobeitrag auf Instagram. Zu Beginn des Clips macht er klar, wie viel Überwindung ihm seine ehrlichen Worte kosten. "Ich hab auch meine inneren Dämonen, mit denen ich zu kämpfen habe und das sind nicht wenige. Das sind auch schwerwiegende Sachen, da sind auch Traumas, alles Mögliche. Also ich habe wirklich viele Dinge, die ich mit mir austragen muss", erklärt er.

Besonders Tage, an denen er alleine ist, seien besonders schwer für Yasin. Oft sehe sein Leben aus wie eine "riesengroße Party". Daher ist es ihm wichtig, auch mal nach außen zu kommunizieren: "Es ist nicht immer alles so cool, wie ich tue oder ich bin nicht immer der krasse Hengst. Ich habe wirklich mit vielen Dingen zu kämpfen."

Dass ihm sein exzessiver Lebenswandel nicht guttut, verriet der 33-Jährige bereits im April gegenüber Bild: "Ich war wieder drei, vier Tage feiern, habe in den Spiegel geguckt und dachte mir: 'Wie schaust du eigentlich aus? Wer bist du? Was ist aus dir geworden?'" Erst nach den Dreharbeiten zu The 50 habe er gemerkt, dass er so nicht weitermachen könne. Mittlerweile haben Alkohol und Feiern keine Priorität mehr für den Temptation Island-Star. Stattdessen fände er "es voll geil, einen klaren Kopf zu haben."

ActionPress Yasin Mohamed, 2024

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

