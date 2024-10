Ihnen drückt amtierende Promi-BB-Siegerin Yeliz die Daumen

Seit zehn Tagen kämpfen die Promis nun schon im berüchtigten Big-Brother-Container um den Sieg. Was die diesjährigen Kandidaten dort durchmachen, hat Yeliz Koc (30) im vergangenen Jahr schon selbst erleben dürfen – sie gewann die elfte Staffel sogar. Für Teilnehmerin Cecilia Asoro (28) wünscht sich die amtierende Gewinnerin nun das gleiche Schicksal. Wie sie kürzlich in einer Fragerunde auf Instagram erklärte, gehöre die Beauty zu ihren Favoriten: "Ich bin Team Cecilia Asoro und hoffe, dass sie bis zum Schluss bleibt und im besten Fall gewinnt."

Doch nicht nur der ehemaligen Kampf der Realitystars-Kandidatin drückt die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (32) die Daumen. Auch Max Kruse (36), dem Ehemann ihrer damaligen Mitstreiterin Dilara Kruse, hat sich zu einem ihrer Favoriten entpuppt. "Abgesehen von Cecilia drücke ich auch Max Kruse die Daumen. Er ist einfach ein guter Mensch, genau wie seine Frau Dilara", erzählte Yeliz ihren Fans. Auf den Ex-Fußballer und seine Liebste sei immer Verlass.

Für Cecilia wurde es im Container bereits eng. Nachdem Verena Kerth (43) als allererste von den Zuschauern rausgewählt wurde, sollte noch ein weiterer Promi-BB-Teilnehmer die Show verlassen. Das sollte in einem Duell in der Arena entschieden werden, für das Cecilia, Daniel Lopes (47), Alida Kurras (47), Sinan Movez (19) und Bea Peters (42) aufgestellt waren. Das Model konnte sich dann aber kurz vor Spielbeginn schützen und entkam so dem möglichen Exit. Letztendlich musste Journalistin Bea die Show verlassen.

Anzeige Anzeige

RTL / Warner / Hana Naveh Cecilia, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

Anzeige Anzeige

Joyn/Bene Müller Max Kruse, "Promi Big Brother"-Kandidat

Anzeige Anzeige