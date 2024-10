Dieser Promi-BB-Star muss den Container zuerst verlassen

Heute Abend stand beim großen Bruder die erste Entscheidung an – bei Promi Big Brother musste nämlich direkt ein Kandidat den Container verlassen. Auf der Abschussliste standen Verena Kerth (43), Sarah Wagner (28), Jochen Horst (63), Matthias Höhn (28), Max Kruse (36) und Leyla Lahouar (28) . Als Erstes traf es am heutigen Abend Verena. Relativ gefasst verabschiedete sich die Radiomoderatorin von den anderen Kandidaten. Doch Verena ist nicht die einzige, die gehen musste – denn am Ende der Sendung trifft es noch einen Promi.

Für die anderen fünf geht es aber erst einmal nach wie vor weiter im großen Bruder – vor allem Leyla war überaus glücklich, immerhin kann sie mit ihrem Freund Mike Heiter (32) weiter um das Preisgeld kämpfen. Zuletzt stand nämlich ihre Beziehung besonders unter Beobachtung, da Mikes Ex-Freundin Elena Miras (32) ebenfalls in der Promi-WG lebt. Für die junge Liebe eine Belastung, da der große Bruder Mike und Elena ganz schön aus der Reserve lockt. Doch das ist nicht das Einzige, was die Bewohner aus der Reserve lockt...

Die Nominierung zuvor verlief aber alles andere als reibungslos, da es ordentlich gekracht hat zwischen den Kandidaten, denn nicht alle fühlen sich von ihren Mitstreitern fair behandelt. Mittendrin hing Mimi Fiedler (49), denn sie entschied sich dazu, ihren Kumpel Jochen zu nominieren – unter angeblicher Beeinflussung von Daniel Lopes (47). Sie selbst gab jedoch süffisant zu, dass sie den Schauspieler verraten habe. "Ich hab dich nicht getäuscht, aber ich war illoyal", offenbarte sie ihm in einem erneuten Gespräch.

Joyn / Benedikt Müller Verena Kerth, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Joyn / Benedikt Müller Matze Höhn, "Promi Big Brother"-Kandidat

