IVF-Versuch: Katie Price möchte Nachwuchs mit JJ bekommen

Katie Price (46) wünscht sich weiteren Nachwuchs. Die Reality-Bekanntheit ist schon stolze Mama von fünf Kids – doch auch mit ihrem neuen Freund JJ Slater hätte sie wohl gern einen kleinen Sprössling. Auf natürlichem Wege sollen die Turteltauben jedoch an ihre Grenzen gestoßen sein und daher einen Plan geschmiedet haben: "Katie und JJ haben sich mit Experten einer IVF-Klinik getroffen, die ihr gesagt haben, dass sie eine Chance hat, Kinder zu bekommen, trotz ihrer minderwertigen Eizellen und ihres Alters", behauptet ein Insider laut Closer. Für diesen Termin sei das Paar extra nach Zypern gereist, da Katie in ihrer Heimat Großbritannien bislang nur Absagen erteilt worden seien.

Angeblich sei sogar eine Dokumentation in der Mache, die den Kinderwunsch-Weg des ehemaligen Erotikmodels begleiten soll. Tatsächlich war es Katies Ex Carl Woods (35), der die Spekulationen zuerst entfachte. Der Reality-TV-Star erzählte dem Magazin, er habe gemeinsam mit Katie eine Leihmutter gesucht, als die beiden noch in einer Beziehung waren – die Suche habe sie nach Zypern geführt. Katies jüngste Reise auf die Insel mit ihrem neuen Freund JJ bezeichnete Carl als "streng geheime Baby-Mission". Diesbezüglich fand er leider nicht gerade die freundlichsten Worte: "Ich glaube, dass es ihr egal ist, mit wem sie ein Baby bekommt, solange sie ein Baby bekommt. In dieser Situation geht es nicht darum, wer es ist, es spielt keine Rolle."

Katie selbst äußerte sich bislang nicht zu den Gerüchten. Auf Zypern genoss sie die Zeit mit ihrem Liebsten jedoch sichtlich – zumindest bis sie einen unglücklichen Unfall erlitt. Laut Daily Mail soll das einstige Boxenluder am Strand auf einem Stein ausgerutscht sein und sich dabei den Knöchel verstaucht haben. Fotos zeigen Katie, wie sie nur mit einem Bikini bekleidet und mit einem bandagierten Fuß im Rollstuhl sitzt.

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

TOT/MEGA Carl Woods und Katie Price im April 2023

