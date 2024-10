Knutsch-Fotos: Bestätigt Romeo Beckham seine neue Liebe?

Romeo Beckham (22), der Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50), wurde diese Woche in New York City in inniger Zweisamkeit mit der amerikanischen Fotografin Gray Sorrenti gesichtet. Die beiden zeigten während eines Spaziergangs durch die belebten Straßen der Metropole keine Scheu, ihre Zuneigung öffentlich zur Schau zu stellen. Auf den Fotos, die DailyMail vorliegen, scheint Romeo überglücklich, während er Gray küsst und liebevoll umarmt. Das Paar wurde erstmals im letzten Monat miteinander in Verbindung gebracht, als sie gemeinsam auf der Paris Fashion Week gesichtet wurden.

Gray ist in der Modewelt keine Unbekannte, da sie die Tochter des renommierten Fotografen Mario Sorrenti ist, der in den 90er Jahren durch seine ikonische Calvin-Klein-Kampagne mit Kate Moss (50) berühmt wurde. Gray hat bereits für eine Reihe von Luxusmarken wie Loewe und Saint Laurent gearbeitet und Stars wie Jennifer Lopez (55) für Publikationen wie Harper’s Bazaar abgelichtet. Romeo hingegen scheint nach seiner Trennung von Langzeitfreundin Mia Regan (21) im Februar wieder aktiv auf der Suche nach Liebe zu sein. In den vergangenen Wochen wurde er unter anderem mit der Influencerin Sophie Julia und dem Model Amelia Gray Hamlin (23) in London gesehen.

Zuvor war der Fußballer fünf Jahre lang gemeinsam mit dem Model Mia durchs Leben gegangen. Nach vielen Spekulationen bestätigten die beiden jedoch im Februar dieses Jahres ihre Trennung. "Wir sind miteinander aufgewachsen, seit wir 16 sind! Die Liebe nimmt verschiedene Formen und Wege an, wenn man reifer wird", erklärten sie in einem Instagram-Statement und beteuerten: "Wir teilen jede Menge Liebe und Respekt füreinander."

Anzeige Anzeige

Getty Images Gray Sorrenti, Fotografin und Freundin von Romeo Beckham

Anzeige Anzeige

Getty Images Romeo Beckham und Mia Regan, 2023

Anzeige Anzeige