Nach Pause: Shawn Mendes fühlt sich dank Therapie besser

Aufgrund psychischer Probleme hat sich Shawn Mendes (26) für ein paar Jahre aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und eine Auszeit genommen. Gegenüber Interview verriet der Sänger nun, was ihm geholfen habe, diese für ihn schwere Zeit durchzustehen. "Wenn jemand fragen würde: 'Was ist der Hauptgrund, dass du dich heute besser fühlst?', würde ich wahrscheinlich antworten: 'Erstens Therapie und zweitens, dass ich mich selbst nicht mehr so ernst nehme'", äußerte sich Shawn.

Er habe gelernt, seine Emotionen gezielter zu kontrollieren und ihm gefalle, dass er "nicht mehr so extrem" sei. Auch seine Liebe zur Musik spiele dabei eine große Rolle. "Es hat mir schon so viel mehr gegeben als all meine Alben davor", erklärte der Popstar zu seinem neuen Album und betonte, dass er dadurch wieder "zu sich selbst zurückkehren" konnte. Eigentlich war Shawns neue Musik für den 18. Oktober geplant – der Release wurde aber auf den 15. November verschoben, weswegen sich seine Fans noch etwas gedulden müssen.

Neben Therapiestunden und der Arbeit an seinem Album probierte Shawn einige weitere Dinge, um sein Wohlbefinden zu steigern. Laut The Sun habe der Ex von Camila Cabello (27) auf einem seiner Konzerte beispielsweise enthüllt: "Ich habe eine Menge durchgemacht und herumexperimentiert. Ich weiß ja nicht, ob jemand hier jemals Pilze probiert hat, aber es ist eine verrückte Sache."

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes, Sänger

