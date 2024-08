Selbstfindungstrip: Shawn Mendes nahm Pilze während Auszeit

Shawn Mendes (26) ist endlich zurück auf der Bühne. Der Popstar spielte vor wenigen Tagen in London eine intime Show und präsentierte sein neues Album "Shawn" in einem Saal voller treuer Fans. Der Auftritt beinhaltete einige Enthüllungen über seine Gefühlswelt und die Gründe, die zu seiner zweijährigen Bühnenabstinenz führten. Der "Stitches"-Sänger gestand laut The Sun auf seinem Konzert: "Ich weiß, wer ich bin, aber gleichzeitig habe ich auch keine verdammte Ahnung. Ich bin gerade dabei, das herauszufinden. Ich habe eine Menge durchgemacht und herumexperimentiert. Ich weiß ja nicht, ob jemand hier jemals Pilze probiert hat, aber es ist eine verrückte Sache."

Im weiteren Verlauf des Konzerts sang der Kanadier seinen neuen Song "The Mountain", in dem es heißt: "Ich habe eine Reise in die Berge gemacht, ich habe eine Reise ans Meer gemacht. Ich nahm einen Schluck vom Berg, ich nahm eine Pille, um frei zu sein." Und damit nicht genug – in einem anderen Lied scheint er zu gestehen, dass er nie über seine Ex-Freundin Camila Cabello (27) hinweg gekommen ist. In "That'll Be The Day" singt Shawn zu ungewohnt rockigen Klängen nämlich: "Aber Liebling, am Ende, selbst wenn ich es versuche, werde ich meinen Atem verschwenden, ich werde Lust vortäuschen, weil du immer in meinen Gedanken sein wirst." Mit Camila war er von 2019 bis 2021 zusammen – danach führten die beiden 2023 noch mal eine kurze On-off-Beziehung.

Ganze vier Jahre lang mussten seine Fans auf neue Musik von dem "Mercy"-Interpreten warten. Er hatte vor wenigen Wochen öffentlich zugegeben, dass er eine Pause brauchte, weil er mit dem Druck, nach der Pandemie in sein Superstar-Leben zurückfinden zu müssen, nicht fertig wurde. "Vor zwei Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich absolut keine Ahnung hatte, wer ich war. Vor einem Jahr konnte ich kein Studio betreten, ohne völlig in Panik zu verfallen", erzählte er ganz offen auf seinem Instagram-Kanal. Zwei Jahre nach der Absage seiner ausverkauften Welttournee befindet sich Shawn nun offenbar auf dem Weg der Besserung – und seine Fans dürfen sich auf sein neues Album freuen, das im Oktober erscheinen soll.

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes, Musiker

