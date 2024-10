"Temptation Island V.I.P."-Verführer wird aus Show gecancelt

In der vierten Staffel von Temptation Island V.I.P. unterziehen sich vier Promipaare dem ultimativen Treuetest. Insgesamt versuchen zehn Single-Männer und zwölf Single-Damen die vergebenen Teilnehmer bei wilden Partys um den Finger zu wickeln – für den Verführer Cem Huth ist der Spaß allerdings schon vorbei, bevor die Sendung ausgestrahlt wird. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal des Formats heißt es nun: "Cem ist nicht mehr Teil von Temptation Island VIP 5, da er gegen den Vertrag mit dem Produzenten (Banijay) verstoßen hat." Der genaue Grund für sein unfreiwilliges Rausschneiden aus der Show ist bisher unklar.

Seit der Verkündung brodelt die Gerüchteküche und einige Nutzer im Netz stellen wilde Vermutungen an. Einer glaubt zu wissen, weshalb Cem das Format verlassen musste: "Weil er Frauen gegenüber gewalttätig war vor der Show, so etwas gehört nicht ins TV." Cem selbst scheinen die Spekulationen zu amüsieren, wie er auf seinem eigenen Social-Media-Profil anmerkt. "Dazu werde ich mich auf jeden Fall auch noch ausführlich äußern", kündigt er in seiner Instagram-Story an. "Ich bin der Verführer, der aufgrund einer Meinungsverschiedenheit rausgeschnitten worden ist", klärt er seine Follower auf und fügt hinzu: "Acht Stunden vor Erstausstrahlung wurde ich angerufen und mir wurde mitgeteilt, dass es so sein wird."

Die "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmerin Sarah-Jane Wollny (26) hatte bereits angedeutet, dass Cem in der finalen Ausstrahlung nicht zu sehen sein wird. In einer Folge des Podcasts "Blitzlichtgewitter" sprach die Tochter von Silvia Wollny (59) von einem intimen Moment während des Drehs, in dem Cem ihr den Rücken eingecremt habe. Diese Szene war jedoch in der entsprechenden Folge nicht zu sehen. Daraufhin meldete sich Sarah-Jane verwundert auf ihrem Social-Media-Profil: "Es ist schon komisch, dass ihr diese Szene nie bei der ersten Folge beim Einzug gesehen habt. Und das sind ja gerade Szenen, die sonst mit Kusshand genommen werden."

Anzeige Anzeige

RTL / Kimberly Schäfer Die "Temptation Island V.I.P."-Paare 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige