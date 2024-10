Will sich Kelly Ripa etwa von ihrem Mark scheiden lassen?

Kelly Ripa (54) und Mark Consuelos sind nicht nur schon seit fast 30 Jahren verheiratet, sondern sie sind auch Co-Hosts der TV-Talkshow "Live With Kelly und Mark". In der aktuellen Ausgabe spricht Kelly ein Thema an, dass kein glückliches Paar einfach so im Kopf haben sollte: Scheidung. Sie habe nämlich einen Artikel gelesen, der über die erhöhte Scheidungsquote von Eheleuten in ihren 50ern spricht. Tatsächlich sei der Artikel so "faszinierend" geschrieben gewesen, dass sie selbst in Betracht gezogen habe, sich ebenfalls scheiden zu lassen. "Es hört sich nach etwas Erstaunlichem an und erst danach merkt man: 'Oh, das ist eigentlich ein sehr düsteres Thema'. Aber die Erzählweise des Autors ist so beruhigend gewesen", erklärt sie ihre Gedankengänge. Die Fans können also aufatmen: Die Ehe der beiden Schauspieler läuft nicht den Bach hinunter!

Es wäre auch eine echte Überraschung gewesen, wenn das Hollywood-Traumpaar sich trennen würde. Immerhin schwärmen die beiden seit Jahren öffentlich voneinander und von der gemeinsamen Zeit. Im Jahr 2020 meinte Kelly in der "Quarantined with Bruce"-Show: "Wir haben uns zur richtigen Zeit gefunden.[...] Wir haben einander gut kennengelernt. Und das bringt ein gewisses Maß an Komfort, Vertrauen und Experimentierfreude mit sich. Wir haben einfach Spaß." Die beiden TV-Persönlichkeiten fühlen sich sogar dermaßen wohl, dass sie auch keine Hemmungen haben, intime Geheimnisse ihres gemeinsamen Sexlebens auszuplaudern.

Allerdings hat der gebürtige Spanier auch ein paar Angewohnheiten, die Kelly "absolut verrückt" findet. Im Juli verriet die US-Amerikanerin im Podcast "Let's Talk Off Camera", dass ihr Mann sie mit offenen Augen küsst. "Dieser Mann hat mit mir geknutscht und als ich meine Augen aufmache, sehe ich, wie er mich anstarrt. Ich sage: 'Kannst du deine Augen nicht schließen?'", erinnert sie sich und gibt offen zu, wie gewöhnungsbedürftig das für sie war. Doch ganz abgetan war sie davon anscheinend nicht, denn mittlerweile haben die beiden drei gemeinsame Kinder und feierten in diesem Frühjahr ihren 28. Hochzeitstag.

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, 2022

Getty Images Mark Consuelos und Kelly Ripa, 2004

