Ihr Ehegeheimnis? Kelly Ripa und Mark Consuelos lieben Sex

Kelly Ripa (54) und Mark Consuelos gehen schon seit fast 30 Jahren als Ehepaar durchs Leben – um genau zu sein: Im Mai dieses Jahres feierten die beiden ihren 28. Jahrestag. Die zwei sind nicht nur eines der bekanntesten Paare im amerikanischen Fernsehen, sondern sorgen auch im Laufe der Zeit mit intimen Geständnissen über ihr Privatleben für Schlagzeilen. Und genau diese scheinen die Ehe auch richtig auf Trab zu halten. Denn: Das Sexleben des Ehepaares sei "der einzige Teil, der immer sehr gut war". Das erzählte Kelly in einem früheren Interview gegenüber People und fügte hinzu: "Selbst wenn wir uns streiten, ist es gut."

Weiter führte die 54-Jährige in einer Podcast-Folge von "Quarantined with Bruce" aus, dass vor allem die vielen Jahre, die sich die beiden schon kennen, sehr dazu beigetragen haben, dass sie offen miteinander umgehen. "Wir waren wirklich jung, als wir uns kennenlernten. Wir waren füreinander empfänglich. Wir haben uns gegenseitig gut kennengelernt. Und das bringt ein gewisses Maß an Komfort, Vertrauen und Experimentierfreude mit sich. Wir haben Spaß", erzählte sie offen. Wie genau der Spaß aussieht, ließ sie damals aber unkommentiert.

Kennengelernt haben sich Kelly und Mark in den 90er-Jahren am Set der Serie "All My Children", wo sofort die Funken sprühten. Seit ihrer Hochzeit leben sie in einer Ehe ohne größere Skandale. Mit ihren drei Kindern bilden sie eine enge Familie, die trotz voller Terminkalender immer zusammenhält. Kelly hat mehrfach betont, dass "Liebe und gemeinsame Zeit" das Geheimnis ihrer langen Beziehung sind.

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Mark Consuelos, September 2024

Instagram / kellyripa Lauren Travaglione, Kelly Ripa, Lola Consuelos und Mark Consuelos

