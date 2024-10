Das liebt Harrison Ford an der Schauspielerei am meisten

Harrison Ford (82) schrieb durch seine legendären Rollen in den Star Wars- und Indiana Jones-Reihen Geschichte! Erst kürzlich gab er sein Debüt in einem Marvel-Film. Auch nach Jahrzehnten in der Branche bleibt der 82-Jährige der Schauspielerei treu – und das aus einem unerwarteten Grund, wie er Vanity Fair offenbarte. In einem Interview verriet Harrison, dass der "essentielle menschliche Kontakt" eines der Hauptmotive für seinen anhaltenden Einsatz in der Filmindustrie sei. Momentan zeigt er in der Serie von Apple TV+ "Shrinking" seine humorvolle Seite, was ihm großen Spaß bereite: "Ich bekomme die Gelegenheit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die über große Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen", schwärmte Harrison.

In der Serie spielt Harrison "Dr. Paul Rhoades", den Leiter einer Praxis für kognitive Verhaltenstherapie. Die charmante Comedy-Drama-Serie stellt dabei einen Wendepunkt in Harrisons Karriere dar: Er kehrt dafür nämlich seinen traditionell ernsten Rollen den Rücken, wie The Hollywood Reporter berichtete. Der Schauspieler beschrieb sich selbst als "spaßigen Menschen" und erklärte: "Ich mag es, den Charakteren, die ich spiele, ihren eigenen persönlichen Sinn für Humor zu geben. Ich glaube, jeder hat einen [Sinn für Humor], auch wenn er nicht lustig ist."

Harrison hat schon von klein auf eine Affinität zu Humor gehabt. Sein Vater war ein "Witzeerzähler", wodurch sein Interesse am Witze- und Geschichtenerzählen früh geweckt wurde. "Witze faszinieren mich durch ihre Wortkunst und die dahinterliegenden Ideen", beschrieb er und fügte hinzu, dass er an witzige Szenen mit demselben schauspielerischen Ansatz herangehe wie an ernste oder emotionale Szenen. Diese Fähigkeit sei seinen eigenen Aussagen nach ein wesentlicher Teil dessen, was ihn als Schauspieler einzigartig macht.

Peter Mayhew als Chewbacca und Harrison Ford als Han Solo

Getty Images Harrison Ford

