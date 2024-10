Emily Osment hat still und heimlich ihren Jack geheiratet

Emily Osment (32) hat ihren Herzensmenschen gefunden: Die Schauspielerin und ihr Langzeitfreund Jack Anthony (42) haben kürzlich geheiratet. Tatsächlich fand die Hochzeit "vor vier Tagen" statt, wie die Hannah-Montana-Bekanntheit in einem Interview bei "CBS Mornings" verriet. Obwohl Emily keine weiteren Details preisgab, versicherte sie ihrem Gesprächspartner, dass sie sich im absoluten Eheglück befinde. "Es ist bisher großartig. Die letzten vier Tage waren einfach herrlich", schwärmte sie.

Emily verkündete ihre Verlobung mit Jack im Juni, nachdem er ihr ganz romantisch im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien einen Antrag gemacht hatte. "Dieser magische, wunderschöne Mensch hat mich dieses Wochenende gefragt, ob ich ihn heiraten will", schrieb die Young-Sheldon-Darstellerin dazu auf Instagram. Sie fuhr fort: "Ich wusste nicht, dass das Leben so süß sein kann oder dass ich jemals so wahnsinnig glücklich sein könnte. Ich bin so stolz auf das Leben, das wir gemeinsam aufgebaut haben. Ich liebe dich, Jack." Emilys Post zeigte Bilder von Jack vor den Bergen sowie zwei Anstecknadeln mit Kinderfotos von den beiden, auf denen "Willst du mich heiraten?" und "Ja" steht.

Im Laufe ihrer Beziehung hat Emily die Details ihrer Liebe weitgehend privat gehalten. Kurz nach ihrer Verlobung gab sie jedoch einen kleinen Einblick in die Hochzeitsvorbereitungen. In einem Interview mit People sprach der Kinderstar offen über seine Vorfreude auf die Trauung. "Ich kann es kaum erwarten, endlich verheiratet zu sein. Ich wünschte, wir könnten schon zu diesem Punkt vorspringen", erklärte Emily. Nun, da sie und Jack den Bund fürs Leben geschlossen haben und die stressige Planung hinter ihr liegt, kann sie sich zurücklehnen und das Leben als Ehefrau in vollen Zügen genießen.

Getty Images Emily Osment, Schauspielerin

Instagram / emilyosmet Emily Osment und ihr Partner Jack Anthony

