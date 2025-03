Emily Osments Scheidung ist nach nur vier Tagen finalisiert

Am Montag reichte Emily Osment (33) die letzten Dokumente ein, um ihre Scheidung von Jack Anthony (42) abzuschließen – nur vier Tage, nachdem sie die Scheidung Anfang März beantragt hatte. Die ehemalige "Hannah Montana"-Darstellerin und der Musiker, dessen richtiger Nachname Farina lautet, hatten erst im Oktober 2024 geheiratet. Wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht, die unter anderem dem Magazin TMZ vorliegen, erklärten beide Parteien, auf jegliche Forderungen nach Unterhalt zu verzichten. Ein Ehevertrag, den sie vorab unterzeichnet hatten, erleichterte den schnellen Ablauf. Ein Richter muss der Einigung allerdings noch endgültig zustimmen.

Die Nachricht von ihrer Trennung sorgte für Überraschung, da die beiden ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit ferngehalten hatten. Ihre Hochzeit im Herbst des vergangenen Jahres bezeichnete Emily damals in Interviews als "das beste Gefühl überhaupt". Doch bereits im Dezember 2024, weniger als zwei Monate nach der Trauung, trennten sich die Wege der beiden, wie aus den Scheidungsdokumenten hervorgeht. In einem Statement gegenüber dem Magazin brachte die Schauspielerin ihre Entscheidung auf den Punkt: "Hinter jeder großen Entscheidung im Leben, ob Beziehung oder Arbeit, muss man fest stehen. Letztendlich hat es nicht funktioniert." Die beiden haben keine gemeinsamen Kinder, was den Scheidungsprozess zusätzlich beschleunigte.

Emily konnte sich stets auf die Unterstützung ihres älteren Bruders Haley Joel Osment (36) verlassen, der während der Hochzeit sogar als Groomsman mitwirkte. Der enge Zusammenhalt der Geschwister zeigt sich häufig, auch wenn Haley selbst weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen lebt. Emily, die seit Kindertagen vor der Kamera steht, fand stets Trost und Stabilität in ihrer Familie. In Interviews schwärmte sie oft davon, wie wichtig ihr ihre Lieben seien. Trotz der gescheiterten Ehe blickt die Schauspielerin nun nach vorn und konzentriert sich auf ihre Karriere, insbesondere auf ihre Rolle in der Sitcom "Georgie & Mandy’s First Marriage".

Getty Images Jack Anthony und Emily Osment, 2024

Instagram / emilyosment Emily Osment und Haley Joel Osment bei den Golden Globe Awards 2025

