Freunde von Herzogin Meghan dementieren Trennungsgerüchte

Die abtrünnigen Royals Meghan (43) und Harry (40) sorgen derzeit für Spekulationen über eine mögliche Trennung. Während Prinz Harry in den letzten Wochen allein in New York, London und Südafrika unterwegs war, zeigte sich Meghan solo bei einer glamourösen Gala für das Children's Hospital Los Angeles und strahlte in einem atemberaubenden roten Kleid. Anlässlich des Internationalen Mädchentages besuchte sie zudem eine Mädchenorganisation und engagierte sich dort für junge Frauen. Auffällig: Beide Auftritte absolvierte die 43-Jährige ohne ihren Verlobungsring. Seit ihrer gemeinsamen Reise nach Kolumbien im August wurden Meghan und Harry nicht mehr zusammen öffentlich gesehen. Jetzt haben sich erstmals Freunde des Paares gegenüber dem People-Magazin zu den Trennungsgerüchten geäußert.

Wie People berichtet, widersprechen Freunde des Paares den Trennungsgerüchten vehement. Ein Insider sagte: "Der Herzog und die Herzogin haben nun als Individuen ihren eigenen Weg gefunden – nicht nur als Paar. Harry konzentriert sich auf seine Schirmherrschaften, während Meghan ihren unternehmerischen Plänen folgt." Es sei deutlich, dass sie beruflich nun zweigleisig unterwegs seien. Trotzdem stünden auch gemeinsame Projekte im wohltätigen Bereich weiterhin auf ihrer Agenda. "Es wird weiterhin gemeinsame Anstrengungen in den Bereichen geben, die ihnen am Herzen liegen", betonte der Freund weiter.

Meghan und Harry sollen weiterhin glücklich zusammen sein und ihre Familie an erster Stelle sehen. "Dass einer von beiden allein auftritt, ist lediglich ein Zeichen dafür, dass sie ihre Elternrolle ernst nehmen und einer immer bei den Kindern ist", so ein Insider weiter zum People-Magazin. Die beiden würden sich die Aufgaben teilen und sich gegenseitig in ihren individuellen Projekten unterstützen, ohne dabei die gemeinsamen Werte und Ziele aus den Augen zu verlieren. Dass das Fehlen ihres Verlobungsrings bei Meghans jüngsten Auftritten für Aufsehen sorgt, kommt jedoch nicht von ungefähr: Harry hatte ihr 2017 den individuell gestalteten Ring geschenkt, der Diamanten aus Prinzessin Dianas (✝36) persönlicher Sammlung und einen Hauptstein aus Botswana enthält.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry auf Kolumbienreise, August 2024

Getty Images Prinz Harry, Oktober 2024

