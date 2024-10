Für die Familie: Cameron Diaz kehrte Hollywood den Rücken zu

Fast zehn Jahre lang blieb Cameron Diaz (52) den Filmkameras fern. Nun ist sie wieder zurück im Schauspielbusiness. Laut The Hollywood Reporter erzählt die Schauspielerin jetzt auf dem "Fortune's Most Powerful Women Summit", warum sie sich damals entschied, eine Pause zu machen. Die Entscheidung habe sie vor allem zu ihrem eigenen Wohl getroffen. "Es fühlte sich richtig an, mein eigenes Leben zurückzuerobern, und alles andere war mir wirklich egal. Niemandes Meinung, niemandes Erfolg, niemandes Angebot, nichts von irgendjemandem konnte mich von meiner Entscheidung abbringen, mich um mich selbst zu kümmern und das Leben aufzubauen, das ich wirklich haben wollte", betont die 52-Jährige.

Ihre Familie sei letztlich aber auch der entscheidende Punkt gewesen, der sie dazu brachte, zurückzukommen. "[Mein Mann] sagte: 'Du hast uns unterstützt und die Familie aufgebaut. [...] Jetzt ist es Zeit für uns, dich zu unterstützen und Mami zum Aufstieg zu verhelfen und ihr eigenes Ding machen zu lassen'", erzählt Cameron. Im kommenden Jahr dürfen sich ihre Fans aber wieder auf einen Film mit der Schauspielerin freuen. Sie wird zusammen mit Jamie Foxx (56) in der Netflix-Produktion "Back in Action" zu sehen sein.

Ihre Auszeit nutzte Cameron also in erster Linie, um sich um ihre Familie zu kümmern – und dort hatte sie sicher einiges zu tun. Seit 2015 ist sie mit dem Musiker Benji Madden (45) verheiratet, aber die beiden führten auch schon Jahre davor eine glückliche Beziehung. Gemeinsam bekamen sie zwei Kinder. 2020 erblickte Töchterchen Raddix mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt. Im Frühjahr dieses Jahres verkündete das Paar erneut süße Neuigkeiten. "Wir sind gesegnet und freuen uns, die Geburt unseres Sohnes Cardinal Madden bekannt zu geben. Er ist fantastisch und wir sind alles so gesegnet, dass er hier ist!", schrieben die beiden bei Instagram.

Getty Images Cameron Diaz im Oktober 2024

MEGA Cameron Diaz und ihr Mann Benji Madden im Juli 2022

