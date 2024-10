Heidi und Leni Klum lassen sich erneut in Dessous ablichten

Heidi Klum (51) und ihre Tochter Leni Klum (20) haben sich erneut für eine Unterwäsche-Kampagne des italienischen Dessous-Labels Intimissimi ablichten lassen. Trotz der Kritik, die ihre erste gemeinsame Kampagne im Oktober 2022 hervorgerufen hatte, präsentiert sich das Mutter-Tochter-Duo selbstbewusst in neuen Looks. Die aktuelle Kollektion, die unter dem Motto "The Art Of Film" steht, umfasst edle Spitzen-Designs in zartem Rosé, klassischem Schwarz und dem Trendton Bordeaux, wie Gala berichtete.

Die Fotos wurden von dem renommierten britischen Modefotografen Rankin geschossen, einem langjährigen Freund von Heidi. Die kreative Leitung der Kampagne hatte Thomas Hayo übernommen, ebenfalls ein vertrauter Begleiter der Modelmama. Beide standen schon bei Germany's Next Topmodel mit Heidi vor der Kamera. Von den Kritikern, welche die Kampagne anstößig und unpassend finden, zeigen sich Mutter und Tochter unbeeindruckt. Heidi erklärte in einem Interview mit Glamour: "Es wird immer Leute mit verschiedenen Ansichten geben. Solche, die altmodischer und solche, die fortschrittlicher denken. Ich würde mich bei Letzteren einordnen."

Heidi hat stets betont, wie besonders die gemeinsamen Projekte mit ihrer Tochter für sie sind: "So oft wollen Kinder und vor allem Teenagerinnen das nicht, weil ihre Eltern ihnen nicht 'cool genug' sind. Dass sie die Kampagne mit mir gemeinsam macht, das ist etwas ganz Besonderes für mich", schwärmte sie. Leni, die bereits eine eigene erfolgreiche Karriere als Model und Social-Media-Star verfolgt, scheint das ähnlich zu sehen. Und die Fans dürfen sich freuen: Bereits im November wird es eine weitere Kampagne geben, die eine "ganz besondere Überraschung" bereithält. Was genau das sein wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Heidi Klum, John Rankin Waddell, Thomas Hayo und Michael Michalsky im GNTM-Finale 2018

Courtesy of Intimissimi/MEGA Leni und Heidi Klum

