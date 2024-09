Skurril: Leni Klum posiert mit Goldketten unter den Augen

Leni Klum (20) gibt ihren Followern im Netz oft Einblicke in ihren Alltag als Model. Immer wieder zeigt die Tochter von Topmodel Heidi Klum (51) ihre Shooting-Looks auf ihrem Social-Media-Profil – so auch jetzt! Für ihre Instagram-Story streckt die hübsche Blondine ihr Gesicht mit einem recht unauffälligen Make-up von verschiedenen Perspektiven in die Kamera. Doch ganz so langweilig ist der Look gar nicht: Unter Lenis geschminkten Augen hängt jeweils eine dreigliedrige, feine Goldkette, die das schlichte Erscheinungsbild ordentlich aufpeppen!

Zuletzt teilte Leni nicht nur berufliche, sondern ziemlich private Einblicke auf ihrem Social-Media-Profil. Die 20-Jährige ließ komplett die Hüllen fallen und postete in ihrer Story ein Nackedei-Foto aus der Dusche. Auf dem Schnappschuss steht sie seitlich zur Kamera, putzt mit einer Hand ihre Zähne und nutzt den anderen Arm, um ihre Brüste zu bedecken. Zwar zeigt sich der Promi-Spross häufiger freizügig und posiert für die Kameras in Bademode oder Dessous, doch so tief ließ die Studentin noch nicht blicken.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Auch Mama Heidi hat kein Problem damit, sich öffentlich freizügig zu präsentieren. Erst vor wenigen Tagen bewies die GNTM-Jurorin einmal mehr, wie sehr sie es liebt, mit ihren heißen Outfits aufzufallen. In einem hautengen, kurzen Cocktailkleid mit Leoparden-Print feierte sie heiter auf der Jubiläumsparty vom People Magazine, was sie in einem Instagram-Beitrag festhielt. Wie Bilder des Abends zeigen, hätte sich Heidi nicht wohler in ihrer Haut fühlen können.

Anzeige Anzeige

Instagram / leniklum Leni Klum, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige