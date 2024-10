Ist das der Grund für Laura Maria und Pietro Lombardis Zoff?

Bei Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) hängt derzeit der Haussegen schief. Am 8. Oktober kam es zu einem Polizeieinsatz in der Villa der beiden, im Zuge dessen wurde dem Sänger häusliche Gewalt vorgeworfen. Dieser durfte sich daraufhin seiner Verlobten für zehn Tage nicht mehr nähern. Dennoch kam es wenige Tage später erneut zu einem Polizeieinsatz. Nun meint Bild zu wissen, weshalb sich Laura und Pietro in der besagten Nacht gestritten haben: Wie das Blatt berichtete, sollen sich die beiden wegen Pietros Umgang mit Geld gezofft haben. Der Musiker äußerte sich bisher aber nicht dazu.

Schon 2022 gab Pietro zu, dass das Thema Geld ein wunder Punkt in ihrer Beziehung sei. "Bei uns in der Beziehung ist Laura die Buchhalterin", verriet er gegenüber dem Blatt und ergänzte: "Irgendwann hat sie zu mir gesagt, dass sie es nicht gut findet, wie ich in den letzten Jahren gelebt hätte." Sie habe ihm immer wieder vorgeworfen, dass er zu viel Geld aus dem Fenster geworfen habe.

Laura und Pietro wollten sich bisher nicht zu dem Thema melden, erklärten jedoch in einem gemeinsamen Statement auf Instagram: "Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns nun äußern. Die Presse versucht, den Konflikt noch mehr zu verschärfen und nimmt es oftmals mit einigen Aussagen nicht so genau. Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit rausgehalten wird."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

