Kein Romantiker? Diese Datingshow lehnte Günther Jauch ab

Günther Jauch (68), bekannt als Moderator der beliebten Quizshow Wer wird Millionär?, hat enthüllt, dass er einst ein verlockendes TV-Angebot abgelehnt hat. Ende der 1980er-Jahre erhielt er die Möglichkeit, die Kult-Datingshow "Herzblatt" zu moderieren, entschied sich jedoch gegen dieses Angebot. Stattdessen übernahm er 1999 "Wer wird Millionär?" und wurde zu einem festen Bestandteil der Show. In einer Jubiläums-Podcast-Folge zur Sendung berichtete Günther jetzt, warum er damals die Moderation der Kuppelshow vehement ablehnte, obwohl es ihm viel Geld hätte einbringen können.

Günther erklärte seine damalige Entscheidung so: Obwohl er sogar eine Probefolge für "Herzblatt" gedreht habe, fühlte sich die Rolle für ihn einfach nicht passend an. Ihm sei sofort klar gewesen, dass romantische Turteleien und Flirts vor der Kamera nicht zu ihm passen würden. "Das habe ich dann gnädig an Rudi Carrell (✝71) weitergegeben, weil ich mich nicht als Puffvater der Nation gesehen habe", führte der Moderator im Podcast weiter aus. Günther sei besonders stolz darauf, im Laufe der Jahre ein "Talent dafür entwickelt" zu haben, einzuschätzen, welche Sendungen zu ihm passen und welche nicht. Auch wenn "Herzblatt" ein großer Erfolg wurde, blieb der gebürtige Münsteraner seiner Linie treu.

Privat ist Günther ein bodenständiger Mensch, der seinen Ruhm eher zurückhaltend genießt. In Interviews betont der 68-Jährige immer wieder, wie wichtig es ihm ist, sich treu zu bleiben und Entscheidungen zu treffen, die mit seinen persönlichen Prinzipien im Einklang stehen. Am 17. Oktober feiern Günther und seine Quizsendung nun einen riesigen Meilenstein: das 25-jährige Jubiläum. Dies ist nicht nur ein Erfolg für die Show, sondern auch ein Zeichen für Günthers anhaltende Verbundenheit mit den Werten, die ihn leiten.

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2023

Getty Images Günther Jauch, Moderator

