25 Jahre "Wer wird Millionär?": So wird die Jubiläumsshow

Seit 25 Jahren sorgt Günther Jauch (68) nun schon für ein wöchentliches Highlight im deutschen Fernsehen. "Wer wird Millionär?" ist ein echter TV-Klassiker – kein Wunder also, dass das Jubiläum auch gebührend gefeiert wird. RTL gibt schon mal einen kleinen Einblick, was die Geburtstagsshow für Überraschungen bereithält: Unter anderem wird ein eigenes Orchester für den Fernsehstar vor Ort sein und ihn musikalisch durch diesen besonderen Abend begleiten. "Meine Güte! Vielen Dank! Unglaublich! [...] Donnerwetter, ein eigenes Orchester! Das krieg’ ich erst wieder zu meiner Beerdigung", freut sich der Jubilar lachend in der Vorschau.

Die Live-Musik bleibt aber nicht das einzige Highlight an diesem Abend. "Sie haben keine Kosten und Mühen gescheut", schwärmt der 68-Jährige in dem funkelnden und glitzernden Studio. Standing Ovations, ein Feuerwerk und zahlreiche prominente Gäste begleiten ihn durch den 25. Geburtstag von "Wer wird Millionär?". Mit von der Partie sind unter anderem Tim Mälzer (53), Elyas M'Barek (42), David Garrett (44), Olivia Jones (54) und Sonja Zietlow (56). Zu sehen gibt es das ganze Spektakel schon jetzt im Stream oder am kommenden Donnerstag im Fernsehen.

Seit 1999 sitzt der charismatische Herr im Anzug regelmäßig im Quiz-Studio. Doch wie lange plant er eigentlich, den Job noch zu machen? Im Gespräch mit Klaas Heufer-Umlauf (41), Thomas Schmitt (45) und Jakob Lundt (38) plauderte er bereits im vergangenen November im Podcast "Baywatch Berlin" über dieses Thema. Dabei macht er klar: Die Antwort auf diese Frage hänge nicht nur von ihm, sondern auch vom Publikum, dem Sender und der Werbeindustrie ab. "Wenn sich kein Mensch mehr dafür interessiert, in der Sendung Spots zu schalten, dann ist die Sendung erledigt", erklärte Jauch realistisch. Anlässlich der Megaparty zum 25. Jubiläum scheint das aktuell aber wohl nicht der Fall zu sein.

Günther Jauch, Moderator

Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2023

