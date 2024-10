Nach Trennung: Molly-Mae Hague trägt jetzt einen Long Bob

Molly-Mae Hague (25) läutet ihren neuen Lebensabschnitt mit einer Typveränderung ein! Ein paar Wochen nach der Trennung von ihrem Verlobten Tommy Fury (25) hat die Influencerin ihre bisher langen blonden Haare gegen einen schicken Long Bob getauscht. Auf Instagram präsentiert sie ihren neuen Look mit ein paar Schnappschüssen, auf denen sie breit lächelnd in die Kamera strahlt – sie scheint also sehr begeistert von ihrer neuen Frise zu sein! "Manchmal braucht man eine Pause von Extensions", schreibt die Britin ganz beiläufig zu den Schnappschüssen.

Auch die Fans der 25-Jährigen finden ihre neue Frisur super und hinterlassen fleißig Komplimente. "Dein Haar sieht viel besser aus, wenn es kürzer ist und es lässt dich elegant aussehen" und "Ich liebe dein kurzes Haar. Du siehst aus wie eine starke Frau", lauten nur zwei von vielen Kommentaren unter ihrem Posting. Viele sind außerdem der Meinung, dass Molly das Liebes-Aus guttut. So schreibt ein User: "Wie sie nach der Trennung besser aussieht." Ein weiterer merkt an: "Du strahlst!"

Auch Molly-Mae selbst sieht ihre aktuelle Lebensphase als einen Neuanfang. Seit der Trennung von Tommy habe sie sich sehr verändert und arbeite an sich und ihrer Karriere. "Dies ist ihre neue Ära und sie möchte als hart arbeitende, alleinerziehende Mutter gesehen werden und nicht auf sein Niveau herabgezogen werden", verriet ein Insider gegenüber Mirror. Der Boxer und sie hatten sich 2019 bei Love Island-UK ineinander verliebt. Im Januar vergangenen Jahres freuten sie sich über die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter und verlobten sich danach. Doch vor rund zwei Monaten verkündeten die beiden ihre Trennung. Die Gründe behält das Ex-Paar weiterhin für sich – es wird jedoch gemunkelt, dass Tommy untreu gewesen ist.

