Wer ist eigentlich "Promi Big Brother"-Kandidat Sinan Movez?

Vor wenigen Tagen startete die diesjährige Promi Big Brother-Staffel. Neben vielen altbekannten Gesichtern dürfte der Name Sinan Movez jedoch ein Fragezeichen bei dem einen oder anderen Zuschauer hinterlassen. Doch wodurch verdient sich der 19-Jährige eigentlich seinen Platz im Promi-BB-Container? Promiflash stellt euch den Reality-TV-Neuling vor: Für Sinan ist es die allererste Teilnahme an einem TV-Format. Er ist leidenschaftlicher Tänzer und konnte mit seiner Dance-Crew sogar schon den Sieg in der Süddeutschen Meisterschaft holen. Im Jahr 2022 gelang dem gebürtigen Karlsruher mit seinen Tanzvideos auf Social Media der große Durchbruch. Heute folgen Sinan etwa 2,6 Millionen Menschen auf TikTok, wo er sein Leben und humorvolle Performances mit seiner Community teilt.

Bereits in der ersten Folge von Promi-BB kullern bei Sinan die Tränen. In einem Gespräch mit seiner Container-Mitbewohnerin Bea Peters (42) macht der TikTok-Star ein emotionales Geständnis: "Ich wurde mit 16 richtig schlimm gemobbt in der Schule." Grund dafür sei sein Coming-out als bisexuell gewesen. Sinan erklärt, dass seine Mitschüler mit ihm gechattet hätten, um ein romantisches Interesse an ihm vorzutäuschen. Daraufhin seien Screenshots der Chatverläufe an die gesamte Schule verschickt worden. "Ich habe mich so blamiert gefühlt", erinnert sich Sinan in der Sendung. Seine Familie sei dem Influencer in dieser schweren Zeit eine große Stütze gewesen. Auch seine Präsenz im Netz habe Sinan geholfen, neue Kraft zu schöpfen: "Social Media hat mir einen Platz gegeben, wo ich Ich sein konnte."

Wie Sinan vor seinem Einzug in den Container im Interview mit Sat.1 verriet, sei die Teilnahme an Promi-BB schon immer ein Wunsch von ihm gewesen. Als absolutes Küken in der Show dürften ihn die anderen Bewohner als nicht allzu große Konkurrenz sehen – da könnten sie sich allerdings täuschen. Denn Sinan ist mit einem ganz bestimmten Ziel in den Container eingezogen: "Ich bin nicht hier, um zu posten. Ich bin hier, um zu siegen!" Dennoch sei das Zusammenleben mit vielen fremden Menschen neben dem Smartphone-Verzicht eine große Herausforderung für ihn.

Instagram / sinanmovez Sinan, Kandidat bei "Promi Big Brother" 2024, im September 2023

Joyn / Marc Rehbeck Jochen Horst, Sinan Movez und Cecilia Asoro, "Promi Big Brother"-Kandidaten, 2024

