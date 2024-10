So fühlten sich Jil und Oliver als "Sommerhaus"-Nachrücker

Oliver Sanne (38) und seine Partnerin Jil sind als Nachrücker in Das Sommerhaus der Stars eingezogen und mischen seither die Runde so richtig auf. Bei ihrer Ankunft merkten der Ex-Bachelor und seine Partnerin sofort, dass die Stimmung im Haus angespannt war und sie nicht von allen Promi-Paaren aufrichtig willkommen geheißen wurden. Über die erste Begegnung mit den Mitbewohnern scherzt Oliver nun im Interview mit Promiflash: "Wir haben nur noch den Angstfurz in der Luft gerochen!" Besonders Sam Dylans (33) reservierte Begrüßung sei dem Paar in Erinnerung geblieben: "Bei Sams Reaktion hat man gemerkt, dass er nicht sonderlich happy über uns als Nachrücker war", meinen die zwei.

Trotz der kühlen Atmosphäre fanden Oliver und Jil auch freundliche Gesichter im Haus vor. Emma Fernlund und Umut Tekin (27) seien offen und interessiert auf die Neulinge zugegangen, ebenso wie Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt. Dennoch sei es nicht leicht gewesen, sich in die Gruppendynamik einzufinden. "Wir hätten uns niemals der 'großen Allianz' anschließen können. Uns wurde mehrfach signalisiert, dass wir auf der Abschussliste ganz weit oben stehen", erklärt das Paar im Gespräch mit Promiflash. Oliver und Jil fühlten sich von der Mehrheit der Mitbewohner nicht akzeptiert und beschlossen daher, ihren eigenen Weg zu gehen. "Für uns kam dann nur noch eins infrage: Wir verbünden uns mit denen, die nicht in der Allianz waren und versuchen einfach irgendwie die Spiele zu rocken, um sicher zu sein", beschreiben die beiden.

Mit ihrem Einzug sorgten Oliver und Jil in der gestrigen Folge für Angst und Schrecken bei den übrigen Kandidaten. "Die sind sportlich und stehen absolut auf Platz eins meiner Nominierungsliste", war sich Raúl sofort sicher. Gemeinsam mit Sam schmiedete er einen Plan: Die beiden versteckten die Eier in der hintersten Schublade der Küche – aus Angst, der durchtrainierte Neuling könnte ihnen mit seinem Appetit das Essen streitig machen. "Man muss hier auf alles vorbereitet sein, damit so ein starker Konkurrent [...] im besten Fall geschwächt wird", begründete Sam die skurrile Aktion.

RTL/ Stefan Gregorowius Sam Dylan und Rafi Rachek, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

RTL / Stefan Gregorowius Raúl Richter und Vanessa Schmitt, 2024

