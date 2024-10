Sophia Bush ergänzt bald den Cast von "Grey's Anatomy"

Spannende News für Grey's Anatomy-Fans: Mit Sophia Bush (42) taucht demnächst ein neues Gesicht in der beliebten Krankenhausserie auf. Die Schauspielerin wird in der 21. Staffel regelmäßig als Dr. Cass Beckman zu sehen sein. Laut Deadline soll Cass eine sympathische, lustige und etwas chaotische Unfallchirurgin am Seattle Presbyterian Krankenhaus sein. Ihr Ehemann, Dr. David Beckman, arbeitet als Herz-Thorax-Chirurg am Grey Sloan Memorial Krankenhaus.

Sophia ist keine Unbekannte in diesem Fernsehgenre. In der CBS-Serie "Good Sam" verkörperte sie zuletzt die titelgebende Herzchirurgin Sam Griffith und war zugleich als ausführende Produzentin tätig. In der neuesten "Grey's Anatomy"-Staffel, die vermutlich im Frühjahr 2025 in Deutschland starten wird, werden neben Sophia auch bekannte Gesichter wie Scott Speedman (49), Natalie Morales (39) und Debbie Allen (74) dabei sein.

Abseits der Leinwand ist Sophia im Podcasting aktiv. Zusammen mit ihren ehemaligen One Tree Hill-Kolleginnen Hilarie Burton Morgan und Bethany Joy Lenz (43) betreibt sie den Podcast "Drama Queens", in dem sie über ihre gemeinsame Zeit bei der Kultserie plaudern. Außerdem arbeitet sie mit Hilarie an einer Fortsetzung zu "One Tree Hill" für Netflix, in der sie erneut in ihre Rollen als Brooke Davis und Peyton Sawyer schlüpfen sollen. In ihrem eigenen Podcast "Work in Progress" spricht Sophia über persönliche Entwicklung und soziale Themen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Sophia Bush, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sophia Bush, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige